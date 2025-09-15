پیام فتح الله پیرزادی به برادرش حیدر پیرزادی در کمپ آلبانی مجاهدین

آقای فتح الله پیرزادی سالهاست که با انجمن نجات خوزستان به منظور کسب خبر از برادرش حیدر و تلاش برای نجات او در ارتباط است. وی پیامی به صورت تصویری برای برادرش تهیه و آن را جهت پخش در سایت نجات به دفتر انجمن نجات خوزستان فرستاد.

آقای پیرزادی به اعضای انجمن نجات گفت امروز با همسرم برای خرید می رفتیم، موقع برگشتن برای رفع خستگی در یکی از پارک های نزدیک منزلمان نشستیم همینطور که به اطراف نگاه می کردم به یکباره به یاد برادرم حیدر افتادم. به همین خاطر تصمیم گرفتم چند دقیقه بصورت تصویری با وی درد دل کنم. که آن را برای شما فرستادم به این امید که صحبت هایم به گوش او برسد شاید که به خودش آمده و تمام تلاشش را برای خلاص شدن از گروهی که هیچ نتیجه ای برایش نداشته انجام دهد.