پیام سکران باوی به برادرش سلطان باوی در کمپ مانز مجاهدین

آقای سکران باوی در دیداری که روز یکشنبه 23 شهریور با اعضای انجمن نجات خوزستان داشت، از آنها در مورد آخرین وضعیت برادرش سئوال کرد که اعضای انجمن نجات هم توضیحاتی به ایشان ارائه دادند. در انتهای گفتگوها آقای باوی گفت می خواهم به زبان عربی به سلطان پیامی بدهم و خواهش می کنم هر طور شده آن را پخش کنید. به امید اینکه سلطان آن را ببیند و متوجه شود که ما بعنوان خانواده اش او را فراموش نکرده و همواره به یادش هستیم و آرزو می کنیم که هرچه زودتر به جمع خانواده اش برگردد.

سلطان باوی از اسرای جنگ تحمیلی بود که در سال 68 سرکردگان گروه رجوی او را به همراه تعدادی دیگر از اسرای جنگی ساکن در اردوگاه عراق به بهانه آزادی زودرس فریب داده و به کمپ اشرف منتقل کردند. اما متاسفانه سلطان و دیگر اسرایی که به همراه او به کمپ اشرف برده شدند تاکنون رنگ آزادی را ندیده اند.