درخواست برادر حیدر پیرزادی از مقامات آلبانی و از نهادهای حقوق بشری

حیدر پیرزادی از اعضای گرفتار در سازمان مجاهدین خلق است که به واسطه قید و بندهای تشیکلاتی، سالهاست ارتباطش با دنیای بیرون و با خانواده اش قطع می باشد. ایشان هم اکنون در کنار سایر اعضای فرقه، در آلبانی و در کمپ مانز مجاهدین خلق موسوم به اشرف 3 به سر می برد.

آقای فتح الله پیرزادی، برادر حیدر پیرزادی که سالهاست پیگیر وضعیت او است، این بار با ارسال ویدئویی از مقامات کشور آلبانی و از نهادهای بین المللی حقوق بشری درخواست می کند تا او و خانواده اش را در راه خواسته انسانی شان همراهی و همیاری کنند.

خانواده پیرزادی، جز ایجاد راهی برای ارتباط با حیدر پیرزادی درخواست دیگری ندارند و این به حق ترین و اولیه ترین حقوق هر انسانی است که بتواند با اعضای خانواده اش ارتباط داشته باشد.