فریبکاری دیروز زمینه ساز مزدوری امروز مجاهدین خلق شد

امسال هم همچون سالیان گذشته، مجاهدین خلق که با کشتار و ترور و مزدوری برای بیگانگان رو در روی مردم ایران ایستاده اند، برای ظاهر سازی برنامه خود، شهروندان کشورهای دیگر را با وعده غذای گرم و . . . به عنوان سیاهی لشکر به برنامه خود آوردند تا به عنوان ایرانی قالب آنها کنند. اما همچون گذشته سخنرانان برنامه خارجی ها بودند. افتخار رجوی ها به این است که امسال مایک پنس معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا (که از قضا همان رئیس جمهوری که او معاونش بود حاضر نشد وی را مجدداً به عنوان معاون بکار بگیرد) در برنامه آنها حضور داشت.

وضعیت ذلت بار امروز رجوی و مجاهدین خلق که تبلور آن در ذوق و شوق و افتخار نمودن به اینکه چند بازنشسته حامی نتانیاهوی کودک کش و نسل کش در برنامه های شان شرکت کرده اند از یک سو و اینکه مجاهدین خلق به عنوان دشمن، منفور مردم ایران هستند از سوی دیگر ریشه در گذشته آنها دارد. گذشته ای که در آن با فریبکاری خود را سردمدار مبارزه با امپریالیسم و آمریکا به عنوان دشمن اصل خلق ها (عنوانی که مجاهدین خلق به آمریکا می دادند) معرفی می کردند. و دیگران را سینه چاک رابطه با آمریکا معرفی می نمودند. دیدن چند تصویر از گذشته و مقایسه آن با شرایط امروز مجاهدین خلق گویای همه چیز است.

نشریه مجاهد (رسانه رسمی آن روز مجاهدین خلق) شماره 38 – 23 فروردین 1359 :

لطفا به شعارهای زیر تصاویر توجه کنید!!!

ایرج صالحی