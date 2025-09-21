نامه فرامرز پروا به برادرش محمد علی پروا در کمپ آلبانی مجاهدین خلق

حضور برادر عزیزم جناب محمدعلی (مامگه) سلام عرض می کنم.

برادر جان من فرامرز برادر کوچکترت هستم. عرض سلام دارم و تمام اهل خانه و خانواده و اقوام سلام دارند و مشتاق دیدار و حداقل انتظار و آرزو دارند صدایت را بشنوند.

برادر جان من از زمانی که از زنده بودنت از طریق دوستان جداشده ات با دیدن عکس تو باخبر شدم، روز شماری می کنم تا تو بازگردی و در جمع خانواده بازگردی و به این دوری و فراق طولانی پایان دهی.

برادرجان ، من برای نخست وزیر آلبانی، بهداشت جهانی، صلیب سرخ جهانی و سایر ارگانهای حقوق بشری نامه نوشتم و مکاتبه کردم که شاید بتوانم کمکی به آزادی و رهایی ات بکنم.

امیدوارم حرف آخر را خودت بزنی و هر چه زودتر تصمیم به خروج از کمپ بسته مجاهدین بگیری و خانواده خودت را برگزینی.

به امید دیدار

برادرت فرامرز