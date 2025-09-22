دیدار اعضای انجمن نجات مازندران با برادر احمد اسماعیل پور

هفته گذشته، اعضای انجمن نجات مازندران به همراه حمید فرخی به دیدار برادر احمد اسماعیل پور رفتند. احمد اسماعیل پور سالهاست که در تشکیلات مجاهدین خلق به سر می برد و ارتباطی با خانواده اش ندارد. برادر ایشان، محمود اسماعیل پور و دیگر اعضای خانواده، به طور مستمر در حال تلاش برای اطلاع از وضعیت احمد و همچنین به دنبال راهی برای نجات او از تشکیلات ضد بشری و ضد خانواده رجوی هستند.

ایشان به همین دلیل، با انجمن نجات مازندران در تماس است و بارها از اعضای انجمن خواسته بود تا با هم دیدار و گفتگویی از نزدیک داشته باشند. به این ترتیب اعضای انجمن نجات مازندران، به شهر آمل و به محل کار ایشان رفتند تا دیداری کوتاه داشته باشند.

در این دیدار درباره وضعیت کنونی سازمان در آلبانی و اعضای حاضر در کمپ مانز ( اشرف 3) نکاتی بیان شد، از جمله خبر فرار دسته جمعی یک خانواده 5 نفره از کمپ.

آقای اسماعیل پور با شنیدن این خبر ابراز شادمانی کرد و آن را نشانه خوبی دانست از اینکه در درون تشکیلات شکاف بزرگی وجود داشته و اکنون سرباز کرده است.

آقای اسماعیل پور که اخبار را دنبال می کرد و خیلی خوب مسائل را تجزیه و تحلیل می نمود درباره اینکه چرا رجوی اجازه ملاقات و یا تماس تلفنی به اعضایش را نمی دهد اظهار داشت این مسئله دلیل بسیار روشن و واضحی دارد و ان این است که او از تأثیر خانواده بر اعضا ترس دارد و نگران است که تشکیلاتی که روی دروغ و فریبکاری بنا نهاده از بین برود: اگر رجوی به برادرم اجازه تماس تلفنی بدهد او در جریان واقعیت های موجود قرار خواهد گرفت و این برای رجوی بسیار گران تمام خواهد شد یعنی اینکه ذهن اعضا به واقعیت های موجود باز می شود.

در ادامه وی عنوان داشت آنان سعی می کنند در شکاف تضاد غرب با ایران خودشان را نگهدارند آنان فکر می کنند می توانند در جریان جنگ اسرائیل غاصب علیه ایران به نوایی برسند ولی نمی دانند مردم ایران هر چقدر هم مشکلاتی داشته باشند ولی اجازه نمی دهند ایران محلی برای مزدوران و جنایت کارانی مانند رجوی باشد.

آقای اسماعیل پور عنوان کرد که اخبار انجمن نجات و مسائل فرقه رجوی را دنبال می کند.

اعضای انجمن نجات نیز در مورد بعضی از مسائل و مشکلاتی که اعضای فرقه برای جدا شدن دارند توضیحاتی ارائه دادند که برای آقای اسماعیل پور بسیار جالب توجه بود: شما و برادرم درگیر چه سازمان مخوفی بودید که این گونه عمرتان را تلف کردید. البته عملکرد فرقه را من قدری مطالعه کردم ولی تا اینقدر که رجوی ضد بشر پیش رفته را نمی دانستم و به همین خاطر است که برادرم گول فریب های رجوی را خورده است. ولی برادرم باید بداند من همه جوره به دنبال رهایی وی هستم و هر چقدر که در توان دارم سعی و تلاش خواهم کرد که خودش به رهایی برسد و زندگی آزاد و بدون تشکیلات رجوی را لمس کند چون وقتی شما را می بینم که این گونه سرحال و شاداب هستید نشان از رهایی شما از تشکیلاتی می دهد که تا بن استخوان وابسته به غرب و اسرائیل جنایتکار و ضد بشر می باشد.

ایشان تأکید کرد که در ایران هرگز جایی برای مزدورانی مانند رجوی نخواهد بود چون سابقه خیانت و جنایت شان بی سابقه است و مردم این را فراموش نخواهند کرد.

اعضای انجمن نجات مازندران، در پایان قول دادند که هر گاه به آمل رفتند با ایشان ملاقات کنند و ایشان را در جریان اخبار به روز درباره فرقه و اعضایش قرار بدهند.