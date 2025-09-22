سازمان رجوی؛ دشمنان علم، مهارت و آینده جوانان ایران

با فرا رسیدن اول مهرماه، میلیون‌ها دانش‌آموز و دانشجو در سراسر کشور سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند؛ روزی که برای ملت ایران نماد امید، پیشرفت و سازندگی است. اما در همین روز، گروه منفور مجاهدین خلق به سرکردگی مسعود رجوی و مریم قجرعضدانلو، همواره تلاش کرده است تا با تحریک جوانان به اغتشاش، اعتصاب و خشونت، چراغ علم و دانش در ایران را خاموش کند.

مریم رجوی یا همان مریم قجر در غیاب طولانی شوهرش بار دیگر در رسانه‌های بی‌مخاطب خود پیام داده است که اساتید، دانشجویان، معلمان و دانش‌آموزان با نرفتن به کلاس‌های درس دست به آشوب و اعتصاب بزنند؛ ترفندی نخ‌نما که تنها نشانه‌ی درماندگی این فرقه در برابر شور علم‌آموزی ملت ایران است.

این سازمان تروریستی که سال‌هاست در دامن بیگانگان پرورش یافته و علیه مردم ایران دست به جنایت زده، امروز نیز از پیشرفت نسل جوان وحشت دارد. زیرا می‌داند هر کلاس درس، هر دانشگاه و هر هنرستان، سنگر روشنگری و آگاهی است؛ و آگاهی بزرگ‌ترین دشمن جهل‌پرستان و خشونت‌طلبان است.

سابقه‌ی سیاه در دشمنی با علم

مجاهدین خلق در کارنامه‌ی خود بارها دشمنی آشکار با دانش و دانشمندان ایران را نشان داده‌اند. از ترور اساتید و معلمان متعهد در دهه ۶۰ گرفته تا جنایت علیه دانشجویان و دانش‌آموزان انقلابی، تا همراهی مستقیم با دشمنان ایران در ترور دانشمندان هسته‌ای کشور همچون دکتر مسعود علی محمدی (۱۳۸۸)، دکتر مجید شهریاری (۱۳۸۹)، دکتر مصطفی احمدی روشن (۱۳۹۰) و دکتر داریوش رضایی‌نژاد (۱۳۹۰). این کارنامه خونین نشان می‌دهد که این فرقه نه‌ تنها دشمن ملت، که دشمن پیشرفت علمی و آینده‌ی ایران است.

آن‌ها با ترفندهای تبلیغاتی و وعده‌های دروغین می‌خواهند جوان ایرانی را از مسیر تحصیل و مهارت‌آموزی بازدارند. اما تجربه نشان داده است که ملت ایران هوشیارتر و آگاه‌تر از آن است که اسیر دام این فرقه‌ی پوسیده شود. امروز جوان ایرانی می‌داند که آینده‌ی او در دانش، تخصص و توانمندی رقم می‌خورد نه در دنباله‌روی از مزدورانی که سال‌هاست جز نابودی، خیانت و جنایت چیزی به ارمغان نیاورده‌اند.

پیام روشن اول مهر

هر بار که زنگ مدرسه نواخته می‌شود و هر بار که کرسی دانشگاه پر می‌شود، در حقیقت پاسخی کوبنده به رجوی و دشمنان ایران داده می‌شود:

ایران زنده است، جوانانش ایستاده‌اند و راه پیشرفت از کتاب، قلم و مهارت می‌گذرد، نه از گلوله، خشونت و خیانت

علی اردلانی – عضو جداشده از تشکیلات مخوف رجوی