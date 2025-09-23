جمعه ای که تعطیل نبود – قسمت چهارم

نمایش «جمعه‌ای که تعطیل نبود»، به یکی دیگر از جنایات سازمان مجاهدین به رهبری مسعود رجوی پرداخته است که تلاش می کردند در سال 1360 جامعه را به آشوب بکشانند، این نمایش به کارگردانی سعید رضانژاد، همزمان با سالروز شهادت آیت‌الله مدنی، دومین شهید محراب و امام‌جمعه وقت تبریز، در مجموعه فرهنگی تئاتر شهر تبریز روی صحنه رفت.

در این قسمت تئاتر نشان می دهند که چگونه مردم در جبهه های جنگ تحمیلی با دشمن بعثی می جنگیدند و سازمان مجاهدین در فکر توطئه و ترور در پشت جبهه بود. مقایسه ای دردناک و خیانتی آشکار در حین جنگ که توسط این سازمان به وقوع می پیوست.

همیشه می گویند اگر در داخل خانه هم اختلافاتی وجود دارد، در مواجهه با مهمان و هر شخص بیرونی نباید ضعف ها را نشان داد و خودزنی کرد. اما ما با سازمانی مواجه هستیم که خیانت، پله اول عملکردهای تروریستی آن بود، در پله و قدم بعدی علنا به جبهه ی دشمن رفتند و از پشت خنجرها بر پیکر ایران و ایرانی وارد کردند.

شما را به تماشای قسمت بندی چهارم این تئاتر دعوت می کنیم.