مجاهدین خلق در سراشیبی سقوط

موضوع همکاری گروه تروریستی مجاهدین خلق با بازیگران متخاصم خارجی در اجرای اقدام‌های تروریستی علیه ایران، موضوع مهمی است که در بررسی وجه خیانت‌کاری این گروه باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

همکاری مجاهدین خلق با بازیگران متخاصم خارجی علیه ایران فهرستی طولانی را نشان می‌دهد که ۲ نقطه عطف برجسته در آن وجود دارد؛ نخست، همکاری مجاهدین خلق با رژیم بعث عراق در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران و دو، همکاری با رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز ۱۲ روزه این رژیم به ایران.

در همین رابطه مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل منطقه و محقق حوزه نفاق در گفت‌وگو با میزان به تشریح موضوع همکاری‌های گروه تروریستی مجاهدین خلق با رژیم صهیونیستی و سازمان اطلاعاتی و جاسوسی آن موساد پرداخت.

سیمیاری با اشاره به اینکه همکاری گروه تروریستی مجاهدین خلق با موساد، سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی از قبل از سقوط دولت عراق در دوره رژیم بعث صدام آغاز شد، گفت: در ارتباطی که میان مجاهدین خلق و موساد در آن مقطع برقرار شد، موساد از گروه تروریستی مجاهدین خلق خواست که جامعه‌شناسی خودش یعنی اطلس شناختی خود را نسبت به وضعیت عراق بیان کرده و گزارشی از وضعیت اجتماعی جاری در این کشور ارائه کند.

وی در ادامه گفت: نخستین جلسه میان موساد و مجاهدین خلق در آذر سال ۱۳۶۷ یعنی چند هفته بعد از پایان عملیات مرصاد برگزار شد که مجاهدین خلق وضعیت روحی خرابی به دلیل شکست سنگین در مرصاد داشتند؛ در این جلسه مجاهدین خلق و موساد به شکل دوجانبه بهم اعتمادی نداشتند؛ موساد در این بازه زمانی به مجاهدین خلق به‌عنوان تشکیلات وابسته به استخبارات رژیم بعث عراق نگاه می‌کرد و آن را تشکیلاتی آلوده می‌دانست؛ در نتیجه جلسه نخست با نارضایتی طرفین خاتمه یافت.

این کارشناس مسائل منطقه‌ای با بیان اینکه این رابطه تا سال ۱۹۹۶ قطع شده بود، اظهار کرد: ارتباط دوم میان مجاهدین خلق و موساد در سال ۱۹۹۶ در منچستر انگلیس برقرار شد؛ جلسه یادشده که جلسه سختی هم بود، عملا با ورود شاباک (آژانس امنیت رژیم صهیونیستی) به جلسه به بازجویی از مجاهدین خلق گذشت؛ در این جلسه مجاهدین خلق تحلیل خود نسبت به وضعیت ایران و عراق را به صهیونیست‌ها ارائه می‌دهند و در برابرش یک کیف حاوی ۲ میلیون دلار پول دریافت می‌کنند؛ موساد هم در پایان جلسه به مجاهدین خلق اعلام می‌کند که خواهان همکاری بیشتری از سمت این گروه نیست.

به گفته سیمیاری، جلسه سوم میان مجاهدین خلق و موساد در آستانه سقوط رژیم بعث صدام در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاد؛ وی گفت: در آن زمان مجاهدین خلق به این نتیجه رسیده بودند که حامی یا همان صاحبخانه خود را در عراق از دست داده‌اند و به دلیل ارتکاب گسترده جنایت در این کشور، موقعیت بدی دارند و در صورت رسیدن دست مردم عراق به آن‌ها، به سزای اعمال خود می‌رسند؛ در نتیجه آن‌ها با این پیش‌زمینه ذهنی وارد جلسه سوم با موساد شدند؛ بنابراین در این جلسه تلاش می‌کنند تا موساد را به‌عنوان صاحبخانه قطعی خود انتخاب کنند و این نهاد جاسوسی رژیم صهیونیستی پشتشان بایستد.

این کارشناس مسائل منطقه ادامه داد: شخصی به نام ریموند تنتر، افسر اطلاعاتی سازمان سیا آمریکا برای اینکه ارتباط بین مجاهدین خلق و موساد برقرار شود، تلاش زیادی می‌کند؛ در آن زمان برای مجاهدین خلق بسیار دشوار بود که به سمت موساد بروند، زیرا دست‌کم از نظر تئوری‌های خود قادر به چنین کاری نبودند؛ مجاهدین خلق سال‌ها ادعا کرده بودند که در حال جنگ با صهیونیسم هستند؛ کادر‌های مجاهدین خلق هم موضوع را نمی‌پذیرفتند؛ در نتیجه جلسه‌ای در پاریس با حضور مریم رجوی، حسن محدثین، مهدی ابریشم‌چی، نرگس سرخیری و تعدادی دیگر در این جلسه شرکت و اعلام می‌کنند که راهی جز این همکاری با موساد نداریم.

سیمیاری اظهار کرد: بعد از این جلسه مریم رجوی در دفتر سیاسی مجاهدین خلق در پاریس بیانیه‌ای صادر کرد و خطاب به اعضا گفت که صبا (در واقع منظور خودش است) نسبت به شرایط جاری درون عراق، کاملا آگاهی دارد و مسائل را رصد می‌کند؛ بعد از سقوط رژیم بعث صدام همچنان ارتباط بین مجاهدین خلق و موساد برقرار بوده است؛ چراکه سازمان سیا طرفین را از طریق تنتر به‌هم وصل کرده است؛ موضوع مهم در این مقطع این است که از اینجا به بعد مجاهدین خلق به‌صورت نظام‌مند به موساد وصل می‌شوند؛ در واقع صاحبخانه با سقوط رژیم بعث صدام تغییر می‌کند و مجاهدین خلق به لطف موساد همچنان در عراق می‌مانند.

وی در توضیح حمایت موساد از مجاهدین خلق درپی سقوط صدام به یک رویداد مشخص اشاره کرد و گفت: حتی یک بار پنتاگون به سراغ اردوگاه اشرف می‌رود و به آن‌ها می‌گوید که باید این اردوگاه را تخلیه کرده و تسلیم شوید؛ پنتاگون به مجاهدین خلق یک فرصت ۷۲ ساعته برای تخلیه اشرف می‌دهد؛ مجاهدین خلق این دستور تخلیه را با رفتن به سراغ موساد حل‌وفصل می‌کند.

سیمیاری ادامه داد: موساد از سال ۲۰۰۳ به بعد چند ماموریت از مجاهدین خلق می‌خواهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ارزیابی وضعیت جنبش فتح، ارزیابی وضعیت موشکی و هسته‌ای ایران و اتمسفر اجتماعی داخل ایران اشاره کرد؛ موساد به مجاهدین خلق اعلام کرد که در ازای انجام این ماموریت‌ها به آن‌ها پول می‌دهد و امنیتشان را تامین می‌کند؛ ضمن اینکه وعده می‌دهد که به مجاهدین خلق کمک می‌کند تا نامشان از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شود؛ ارتباط‌های طرفین از سال ۲۰۰۳ به این سمت رسمی و علنی در جریان بوده است؛ در سال ۱۳۹۵ که مجاهدین خلق به‌صورت کامل به اردوگاه اشرف ۳ در آلبانی منتقل می‌شوند، ارتباطات طرفین در دفتر فارا انجام می‌شود؛ از سال ۱۳۹۷، بعد از سفر وزیر دفاع آلبانی به مناطق اشغالی دفتر موساد در تیرانا تشکیل شد که ارتباطات بین طرفین را رشد داد؛ در واقع افزایش ارتباط بین طرفین شکل می‌گیرد.

این کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ به بعد کلیه ماموریت‌هایی که مجاهدین خلق در حوزه عملیاتی ایران انجام می‌دهد، در هماهنگی کامل با موساد بوده و آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها هم در جریان آن هستند و پرونده را در اختیار موساد قرار داده‌اند، گفت: این ارتباط از همان زمان تا زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ادامه داشته است.

سیمیاری در ادامه به تشریح همکاری‌های مجاهدین خلق با رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز به ایران پرداخت و گفت: صهیونیست‌ها ماموریت‌هایی ازجمله در ارتباط با تخلیه‌های تلفنی، در رابطه با جمع‌آوری درباره دانشمندان، در مورد افراد نظامی، اطلاعات برخی اماکن غیرنظامی مثل بیمارستان‌ها، مهدکودک‌ها و اماکن غیرنظامی دیگر به مجاهدین خلق داده بودند که همه این اطلاعات در کنار همدیگر قرار می‌گیرد و در جریان جنگ ۱۲ روزه علیه ایران ازجمله در حمله به بیمارستان فارابی کرمانشاه استفاده شد؛ ما شاهد بودیم که با گرای مجاهدین خلق و تخلیه تلفنی صورت‌گرفته توسط آن‌ها حمله‌هایی مانند حمله به میدان تجریش تهران رخ داد؛ همه این جنایت‌ها با مشورت مجاهدین خلق صورت گرفته است.

وی درباره اعتراف آشکار مجاهدین خلق و رژیم صهیونیستی به همکاری علیه ایران، گفت: آب از سر طرفین گذشته است و اکنون جنگ و دشمنی صهیونیست‌ها با ایران علنی است و مجاهدین خلق هم به‌صورت علنی دست به دشمنی و اقدام‌های خصمانه می‌زنند؛ پیشتر جنگ صهیونیست‌ها علیه ایران نیابتی بود و آن‌ها تلاش می‌کردند، خودشان را پشت پرده پنهان کرده و اقدام‌هایی را با پوشش انجام دهند؛ اکنون مجاهدین خلق و موساد به این نتیجه رسیده‌اند که یک میدان جنگ وجود دارد؛ مجاهدین خلق پیشتر در سال ۱۳۶۷، یعنی ۲ سال پس از انتقال به عراق به‌صورت علنی در حمایت از صدام به صحنه آمد و دیگر خودش را پشت اقدام‌هایی مانند تخلیه تلفنی پنهان نکرد، بلکه با خودرو‌های زرهی تحت هدایت سرکردگان به ایران حمله کردند و مردم ما را به شهادت رساندند.

این کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه مسیر مجاهدین خلق در همکاری با رژیم صهیونیستی عوض شده و ماهیت این همکاری‌ها تغییری نکرده است، گفت: آن‌ها اکنون با فعالیت در فضای آنلاین، انجام اقدام‌های پوششی و امنیتی ماموریت‌های محول شده رژیم صهیونیستی را انجام می‌دهند.

سیمیاری درباره وضعیت جاری مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف ۳ در آلبانی هم اظهار کرد: مجاهدین خلق اکنون در جایگاهی قرار گرفته‌اند که از نظر ظرفیت عملیاتی دستشان رو شده است؛ اکنون این موضوع کاملا مشخص شده است و موساد دنبال نیرویی است که اقدام‌های عملیاتی را برایش انجام دهد؛ به‌عبارت دیگر مجاهدین خلق از چشم موساد افتاده است؛ در عین حال، سن زیست حیات و مولکولی مجاهدین خلق بالا رفته است؛ در آخرین تجمع مجاهدین خلق در بروکسل این موضوع به‌وضوح آشکار شد؛ حالا مجاهدین خلق به دنبال عوامل اجاره‌ای برای برگزاری چنین رویدادهایی هستند.

وی تاکید کرد: از دیدگاه من، مجاهدین خلق در سراشیبی سقوط و به نقطه پایانی خود رسیده است و از این به بعد خواهیم دید که در نهایت قادر به انجام اقدام‌های رسانه‌ای، عملیات‌های روانی و همچنین کار‌هایی مثل شنود و تخلیه تلفنی خواهند بود.