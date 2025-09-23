خانم رجوی دموکراسی پیش کش، اعضا را از پایه ای ترین حقوق انسانی شان محروم نکنید!

مریم رجوی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدیدی حرف های تکراری زیادی زد. در قسمتی از این پیام وی مدعی شد که قصد دارند یک نظام آموزشی بر پایه دموکراسی و برابری برپا کنند!

به مریم رجوی باید گفت نظام آموزشی بر پایه دموکراسی پیش کش، اعضای تشکیلات تان که در آلبانی گرفتار هستند را از پایه ای ترین حقوق شان محروم کرده ای که برخی از آنها عبارتند از:

– اجازه ازدواج و تشکیل خانواده ندارند.

– اجازه دیدار و ارتباط آزادانه با پدر و مادر و خانواده را ندارند.

– اجازه دسترسی آزادانه و انفرادی به وسایل ارتباط جمعی را ندارند.

– اجازه دسترسی آزادانه و انفرادی به وسایل ارتباطی را ندارند.

– اجازه تردد آزادانه و انفرادی به خارج از مقر را ندارند.

– آزادانه به هیچ خبرنگار و رسانه دسترسی ندارند.

– مجبورند هر شب در نشست های تفتیش عقیده موسوم به “نشست عملیات جاری” شرکت کنند و سوژه شوند و حرف و توهین های دیگران را بشنوند.

– مجبورند هر جمعه در نشست های تحقیر آمیز “غسل هفتگی” شرکت کرده و در بین جمع فاکت های ذهنی یا عینی مربوط به مسائل جنسی خود را بخوانند.

– مجبورند همانند ربات تابع برنامه ریزی بوده و از خودشان هیچ اختیاری برای زمان شان ندارند.

– مجبورند همچون برده روزانه رجوی و مریم قجر را ستایش کرده و خود را تحقیر کنند.

– اجازه انتخاب نوع و رنگ لباس را ندارند.

و دهها مورد دیگر که می توان به راحتی به این لیست اضافه نمود.

بنابراین به مریم رجوی که در زمان جنگ ایران و عراق “الهه ترور” بود و فرمان “آتش” برای حمله به نیروهای ایرانی می داد و بعد از سرنگونی صدام “الهه به کشتن دادن اعضا” شد و در حالی که خودش دور از معرکه بود اجازه نمی داد اعضا از عراق خارج شوند و حالا هم “الهه مرگ” شده و با ایجاد محدودیت باعث مرگ اعضای بیمار می شود، باید گفت: “دموکراسی پیش کش، دست از استثمار اعضا بخصوص زنان بردارید و آنها را بیش از این از اولیه ترین حقوق انسانی شان محروم نکنید.”

ایرج صالحی