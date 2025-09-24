دیدار اعضای انجمن نجات مازندران با خانواده مسعود طوسی بخش

اعضای انجمن نجات مازندران در واپسین روزهای تابستان به دیدار خانواده طوسی بخش رفتند. مسعود طوسی بخش از اعضای گرفتار در تشکیلات رجوی است و در حال حاضر در کمپ آلبانی گروه موسوم به کمپ اشرف 3 به سر می برد.

اعضای انجمن نجات مازندران به همراه حمید فرخی، به دیدار دو فرزند پسر مسعود طوسی بخش؛ آقایان میلاد و حسن طوسی بخش در دفتر کار ایشان در شهر آمل رفتند.

فرزندان آقایان طوسی بخش با دیدن اعضای انجمن نجات و آقای حمید فرخی بسیار خوشحال شدند و اولین سئوالی که کردند این بود که آیا اعضای انجمن خبری از پدرشان مسعود دارند یا خیر.

آقایان طوسی بخش به همراه مادر گرامی شان چندین بار برای ملاقات به مقر اشرف در بغداد و لیبرتی رفتند ولی با کارشکنی مسئولین سازمان اجازه ملاقات پیدا نکردند و این کار کثیف رجوی باعث شد دلتنگی این خانواده بیشتر شود.

فرزندان آقای مسعود طوسی بخش سئوال کردند تا کی باید این داستان ادامه داشته باشد؟ چرا دولت آلبانی اجازه ملاقات نمی دهد؟ چرا سازمان اجازه تماس گرفتن به پدرشان را نمی دهند؟

در این باره اعضای انجمن نجات با توجه به تجربیات خودشان توضیحاتی درباره اینکه چرا سازمان از یک تماس تلفنی هم وحشت دارد ارائه داندو بیان کردند که تمام سعی فرقه این است که اعضا عاطفه و احساسی نسبت به خانواده نداشته باشند و هر نوع اتصال روحی با خانواده را نابود کنند. ولی مگر می شود عاطفه و احساس یک پدر به فرزند را با وجود شانتاژ و حقه بازی های رجوی از بین برد. قطعاٌ روزی پدرتان به آن نقطه خواهد رسید و صف خود را از جنایت کاران تاریخ مانند رجوی جدا می کند.

حسن و میلاد طوسی بخش در ادامه عنوان داشتند ما که بدون پدر بزرگ شدیم، بسیار برایمان سخت بود ولی خدا را شکر توانستیم با همت مادرمان درس بخوانیم و شغلی برای خود جور کنیم و راضی به کارمان هستیم و اکنون که تشکیل خانواده دادیم ای کاش پدرم بود و نوه هایش را می دید و با آنان بازی می کرد.

دلتنگی های آقایان طوسی بخش دل اعضای انجمن را هم به درد آورد. اما واقعیت این است که همیشه حق بر باطل پیروز است و روزی شاهد وصال دوباره همه خانواده ها و از جمله خانواده طوسی بخش خواهیم بود.

در انتها آقایان میلاد و حسن طوسی بخش عنوان داشتند تا هر کجا که لازم باشد به تلاش شان ادامه خواهند داد تا روزی که شاهد رهایی پدرشان از چنگال فرقه رجوی باشند. و درخواست داشتند شماره تلفن شان در پائین مطلب درج شود تا شاید پدرشان با دیدن آن بتواند با فرزندانش ارتباط برقرار کند.

تلفن : 09111203631 و 09113200133

بابا منتظر تماست هستیم.