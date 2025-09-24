در این برنامه همراه با مسعود خدابنده، پرونده‌های داغ منطقه و ایران را واکاوی کردیم:

چرا طرح خلع‌سلاح حزب‌الله لبنان مطرح شده و چه پیامدهایی برای معادلات منطقه دارد؟

علتِ منفعل شدنِ برخی جریان‌های مقاومت عراق بعد از سال دوم جنگ غزه چیست؟ آیا حشد شعبی نقشه‌ای مستقل دارد یا بازیگری تابعِ معادلات بزرگ‌تر است؟

سفر پزشکیان به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل چه اهمیت یا تهدیدی دارد؟ آیا سازمان ملل در مقام اجرایی است یا صرفا صحنه‌گردان سیاسی؟

نقش مجاهدین خلق و ساختارهای اپوزیسیون در خارج کشور — تا چه اندازه ابزار فشار یا همکاری با اسرائیل و آمریکا هستند؟

در پایان:

اگر مکانیسم ماشه فعال شود و ایران از NPT خارج شود، آیا این بهانه لازم را به‌ دست واشنگتن و تل‌آویو می‌دهد تا مسیرِ حمله نظامی را باز کنند؟

اگر به تحلیل راهبردی، امنیت منطقه‌ای و آینده سیاست هسته‌ای ایران علاقه‌مندید، این برنامه را از دست ندهید و در بخش کامنت نظر خود را بنویسید.