دیدار خواهر محسن شعبانی با اعضای انجمن نجات مازندران

هفته گذشته، خانم صبورا شعبانی به همراه همسر گرامی شان آقای رستم سحر خیز به دفتر انجمن نجات مازندران آمدند تا در مورد فرقه رجوی و برادرش محسن شعبانی کسب خبر کنند.

ابتدا اعضای انجمن نجات مازندران آخرین وضعیت فرقه رجوی را به طور اجمالی برایشان تشریح کردند و آنها را در جریان اخبار قرار دادند. آنها در ادامه توضیح دادند که چگونه در جریان حمله اسرائیل جنایتکار رجوی به مزدوری هایش برای این رژیم بر علیه ملت ایران ادامه داد.

در این رابطه صبورا شعبانی عنوان داشت: وقتی رجوی به خانواده های اعضای خودش رحم نمی کند و فحش و ناسزا می گوید، وقتی بعد از سی خرداد بیهوده مردم بی گناه را ترور می کرد و حتی در جبهه های جنگ سربازان ایرانی را به شهادت می رساند دیگر چه انتظاری باید از آنان داشت چون رجوی فقط با ریختن خون می تواند به حیات ننگین اش ادامه دهد.

صبورا شعبانی برای دیدار با برادرش محسن چند بار به اشرف رفت ولی متاسفانه جلوی ملاقات او را گرفتند. اما کارشکنی مسئولین رجوی در این سالها مانع از تلاش ایشان نشد و مدام پیگیر این هستند که راهی برای سفر به آلبانی و دیدار با برادر پیدا کنند.

ایشان ابراز امیدواری کرد تا روزی برادرش را در آغوش بگیرد و آن روز دور نیست.

این تلاش خانواده ها برای اعضای انجمن نجات استان مایه امیدواری است، چرا که این خانواده ها هر لحظه دلشان برای رهایی اسیران شان می تپد. رجوی باید بداند که با استقامت خانواده شاهد شکست خواهند بود.

صبورا شعبانی بعد از دیدار با اعضای انجمن نجات عنوان داشت: باز به دیدارتان خواهیم آمد. چون دیدار با شما و صحبت کردن با اعضای جدا شده به ما دلگرمی تلاش برای رهایی برادرم می دهد.