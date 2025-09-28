گفتگو با سیروس غضنفری در حاشیه نمایشگاه عبرت در تبریز

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس در محوطه سنگ فرش ارک در مصلی حضرت امام خمینی شهر تبریز در حال برگزاری است.

انجمن نجات استان آذربایجان شرقی، این فرصت را غنیمت شمرده و با برپائی نمایشگاه عکس و میز کتاب ، به افشاگری حول تاریخچه ننگین سازمان در طول جنگ تحمیلی عراق و خیانت های مسعود رجوی در عراق پرداخت.

نمایشگاه فرهنگی دفاع مقدس از تاریخ ۳۱ شهریورماه تا ۷ مهرماه ۱۴۰۴ در سنگ‌فرش مصلی امام خمینی تبریز در حال برگزاری است. از نکات مثبت این نمایشگاه می توان به تنوع غرفه ها و استقبال گسترده عموم همشهریان آگاه و فهیم آذربایجانی اشاره نمود.

همزمان با برگزاری این نمایشگاه، مصاحبه ای کوتاه با سیروس غضنفری مسئول انجمن نجات استان آذربایجان شرقی انجام شده است که شما را به تماشای این مصاحبه دعوت می کنیم.

این نمایشگاه فرصتی برای یادآوری و گرامیداشت دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی دوران دفاع مقدس و پرداختن به خیانت های آشکار سازمان مجاهدین خلق در طی جنگ تحمیلی است. در هیچ کجای جهان نمونه ای از این نوع خیانت و پیوستن به جبهه ی دشمن و جنگیدن با هموطنان خود، سراغ نداریم. سازمان مجاهدین خلق پس از تصمیم گیری غلط مسعود رجوی و ورود به عراق ، بزرگترین اشتباه استراتژیک و تاریخی خود را مرتکب شد، که هرگز از این عملکرد کثیف سازمان، احدی به نیکی سخن نگفته است و سازمان در تمامیت خود سوخت.

مصاحبه کننده : بخشعلی علیزاده