نه به سوء استفاده از گردشگران!

بمناسبت روز جهانی گردشگری، این مقاله به بررسی یکی از پدیدههای نگرانکننده در عرصه گردشگری میپردازد:
سوءاستفاده گروه تروریستی مجاهدین خلق از گردشگران برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی خود.
روز جهانی گردشگری مبارک | هشدار مهم برای گردشگران
گردشگران باید آگاه باشند که گروه تروریستی مجاهدین خلق از آنان برای اهداف تبلیغاتی خود سوءاستفاده میکند:
با وعده غذای رایگان و حملونقل مجانی، آنان را به تجمعات خود میبرند.
جمعیت تجمعات خود را با حضورشان بالا نشان میدهند.
گردشگران را به عنوان هواداران خودشان معرفی میکنند.
پشت پرده این سوءاستفاده چیست؟
چند سال قبل، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی فاش کرد که بخش زیادی از مهمانان و شرکتکنندگان در گردهماییهای مجاهدین خلق، توریستهایی بودند که با وعده سفر توریستی به شهرهایی مانند پاریس آورده شده بودند. در این گزارش آمده است که صدها گردشگر از کشورهایی مانند لهستان، چک، آلمان و سوریه تنها با پرداخت مبلغ ناچیزی (حدود ۲۵ یورو) برای سفر و اقامت به این همایشها جذب شدهاند.
بسیاری از این افراد درباره ماهیت واقعی مجاهدین خلق هیچ اطلاعی نداشتند و بسیاری هنگام سخنرانیها حتی زیر درختان چرت میزدند، اما با پرچمها و لباسهای مخصوص، به عنوان هوادار نشان داده شدند. این روش به گروه اجازه میدهد تا جمعیتهای مصنوعی ایجاد کرده و خود را قدرتمند و بسیار پرطرفدار معرفی کند.
هشدارهای مهم برای گردشگران
از هرگونه پیشنهاد گردشگری مشکوک با ارائه وعدههای ارزان و ناشناخته پرهیز کنند.
اگر قیمت سفر بصورتی غیرمعمول ارزان است، باید نسبت به آن نگران باشند.
قبل از شرکت در هر تجمع یا همایش، درباره ماهیت سازماندهنده و اهداف آن کاملاً تحقیق کنند.
گردشگری باید آزاد، آگاهانه و عاری از هرگونه سوءاستفاده باشد.
مروری بر آثار سوء این گروه
مجاهدین خلق علاوه بر سوءاستفاده تبلیغاتی، آسیبهای امنیتی زیادی در پرونده خود دارند. آنها به واسطه ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی و اقدامات خشونتآمیز، در بین مردم ایران مورد نفرت هستند. این گروه سالهاست که با لابیگری در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی، سعی در مشروعیتبخشی به خود دارد، اما روشهای غیرشفاف و سوءاستفادههای آشکار از گردشگران، ابعاد پنهان این نهاد خطرناک را نشان میدهد.
نتیجهگیری
سوء استفاده از گردشگران توسط گروه مجاهدین خلق، یکی از شکلهای خطرناک دستکاری و تقلب در عرصه گردشگری و فعالیتهای سیاسی است. از این رو، آگاهیبخشی و هشدار به عموم مردم و بخصوص گردشگران، یک ضرورت اساسی به شمار میرود.
گردشگری باید تجربهای پاک، آموزنده و امن باشد، نه بستری برای سوءاستفاده گروههای تروریستی و فاقد مشروعیت.
بنابراین بار دیگر تأکید میکنیم:
نه به سوء استفاده از گردشگران!
سالاری