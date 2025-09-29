سخنرانی محمد رضا مبین در نمایشگاه دفاع مقدس استان آذربایجان شرقی

نمایشگاه فرهنگی دفاع مقدس به مناسبت گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی از ۳۱ شهریورماه تا ۷ مهرماه ۱۴۰۴ در تبریز برگزار شد.

این نمایشگاه گسترده، در محوطه تاریخی ارگ تبریز و مجاورت مصلی به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه فرصتی برای یادآوری و گرامیداشت دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی دوران دفاع مقدس و آشنایی با جنایات بی شمار سازمان مجاهدین خلق در طی جنگ 8 ساله است.

آقای محمد رضا مبین در خلال این نمایشگاه، مصاحبه ای با خبرنگاران مختلف و شبکه استانی آذربایجان شرقی داشت، ایشان در طی یکی از سخنرانی ها برای مدعوین، از تاریخچه ننگین سازمان مجاهدین خلق، در طی جنگ 8 ساله گفت و اظهار داشت، مردم ایران در طی 8 سال جنگ، هم باید با دشمن رو در رو می جنگیدند و هم با ستون پنجم آن، در داخل و در جبهه های جنگ، نبرد می کردند.

ایشان در قسمتی از صحبتهایش به زبان آذری گفت که ما تجربه نیم قرن رویارویی با این فرقه ضدبشری و مخوف را داریم، این سازمان به هیچ پرنسیب سیاسی و سازمانی، پایبند نیست و حتی اعضای خودش را در قرارگاه های مخوف، زندانی و شکنجه می کند.

همچنین ایشان به معرفی انجمن نجات و رسالت ارزشمند آن پرداخت و خاطرنشان کرد انجمن بزرگ نجات برای آزادی تک تک اسیران در این فرقه تلاشی مستمر و شبانه روزی دارد. کد QR خانواده ی بزرگ نجات، نیز بصورت گسترده در غرفه عبرت این نمایشگاه، تقدیم بازدید کنندگان شد.

محمد رضا مبین