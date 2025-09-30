ملاقات اعضای انجمن نجات مازندران با برادر حسن شعبانپور

هفته گذشته اعضای انجمن نجات مازندران، برای دیدار با کرمعلی شعبانپور برادر حسن شعباپور به آمل رفتند تا هم دیداری داشته باشند و هم ایشان را در جریان اخبار و وضعیت فرقه رجوی قرار بدهند.

آقای شعبانپور بعد از دیدن اعضای انجمن نجات مازندران بسیار خوشحال شد و عنوان داشت این دیدار برای من خیلی دلگرم کننده است چون دیدن شما اعضای انجمن نجات من را به یاد برادرم می اندازد و توضیحاتی که می دهید برایم بسیار خوشحال کننده است و هر بار با دیدن شما انگیزه بیشتری برای ادامه کار پیدا می کنم.

آقای شعبانپور به همراه سایر برادرانش سعی و تلاش بسیار زیادی نمودند تا بتوانند برادرشان حسن را آزاد کنند ولی متاسفانه با مغزشویی مستمر توسط رجوی برادرشان هم چنان در اسارت رجوی مزدور در آلبانی یعنی اشرف سه می باشد.

ایشان عنوان داشت برادرم تاکنون تماس نگرفته و نمی دانم در چه وضعیتی قرار دارد و این مایه تاسف است. صحبت کردن با برادرم حسن چه مشکلی برای فرقه رجوی ایجاد می کند؟ ایکاش برادرم متوجه می شد طی این سالیان چه بیهوده عمرش را تلف نموده بدون اینکه معنی زندگی را درک کند به دوران پیری رسیده است اما رجوی باید بداند من و سایر برادرانم تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد و در نهایت پیروزی از آن ماست.

در این گفتگو و دیدار صمیمانه، به مسائل مختلفی پرداخته شد و راهکارهای مختلفی برای ادامه راه مورد بررسی قرار گرفت. اعضای انجمن قول دادند تا باز هم به دیدار آقای شعبانپور بروند.

آقای شعبانپور تأکید داشت که در مسیر رهایی برادرش و سایر نفرات اسیر فرقه رجوی تلاشش را روز به روز بیشتر می کند و رجوی بداند که شکست نهایی او توسط خانواده ها رقم خواهد خورد.