دیدار خواهرزاده حسین مرادی با اعضای انجمن نجات اصفهان

روز دوشنبه 7 ام مهرماه 1404، محمدرضا صفائیان خواهر زاده حسین مرادی همسر بتول سلطانی است که بیش از ده سال تلاش و فعالیت و همکاری با انجمن و بیش از 7 سفر به عراق و فعالیت در مقابل پادگان اشرف را در کارنامه خود دارد.

آقای صفائیان با هماهنگی قبلی برای پیگیری وضعیت دایی اش حسین مرادی به دفتر انجمن نجات اصفهان مراجعه کرد.

ایشان در این دیدار ضمن سلام و احوالپرسی از آخرین وضعیت سازمان و افراد گرفتار کسب اطلاع کرد و بر ادامه همکاری با انجمن نجات تاکید کرد.

آقای صفائیان که در کنار دیگر خانواده های عضو انجمن نجات، بارها به عراق سفر کرد در این سفرها همکاری خوب داشت و کمک شایانی برای دیگر خانواده ها و دیگر اعضای انجمن بود.

در دیدار روز گذشته، بخش زیادی از صحبت ها یادآوری و بازگویی خاطرات تلخ و شیرین زمان حضور در عراق و در مقابل کمپ های سازمان بود.

اعضای انجمن از آقای صفائیان خوساتند تا همچنان درکنار خانواده بزرگ انجمن نجات در راه رهایی اسرای رجوی و به خصوص دایی اش حسین مرادی همکاری و همراهی داشته باشد.