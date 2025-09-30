دیدار جهانشاه سید محمدی با اعضای انجمن نجات کرمانشاه

سه‌شنبه 8 مهر 1404
جهانشاه سیدمحمدی

جهانشاه سید محمدی عضو جداشده از سازمان مجاهدین خلق، در هفته جاری با اعضای انجمن نجات کرمانشاه دیدار کرد.

آقای سید محمدی پس از رهایی از بند تشکیلات رجوی و بازگشت به دنیای آزاد، هیچ گاه دوستان قدیمی خود که همچنان در اسارت فرقه به سر می برند را از یاد نبرد. ایشان در کنار خانواده بزرگ انجمن نجات به طور پیوسته در تلاش است تا شاهد رهایی دیگر اعضای دربند رجوی باشد.

ایشان که اخبار مربوط به فرقه و اعضای حاضر در کمپ مانز موسوم به اشرف 3 در آلبانی را پیگیری می کند و در جریان تحولات و اخبار به روز قرار دارد درباره وضعیت کنونی تشکیلات مجاهدین خلق با اعضای انجمن نجات کرمانشاه به بحث و تبادل نظر پرداخت.

جهانشاه سیدمحمدی به جلسات دادگاه محاکمه 104 نفر اشاره نمود و ترس و واهمه فرقه از این روند دادگاه اشاره کرد و همچنین به افتراء و فحاشی و ناسزاگویی فرقه علیه خودش که به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شده بود اشاره داشت.

در این دیدار، آقای سیدمحمدی با جمع بندی از اشراف خود به پروسه سازمان مجاهدین و چشم انداز آینده گفت: اعضای حاضر و کادرهای رجوی جز مردن و مرگ تدریجی در آن کمپ بسته به چیزی فکر نمی کنند و نمی توانند فکر کنند و آینده ای بهتر از مردن برای خود در چشم انداز نمی بینند.

ایشان در پایان از اعضای حاضر در کمپ اشرف 3 خواست تا بیش از این خود را در اسارت بی پایان رجوی ها نگاه ندارند و در راه رهایی خود تلاش کنند.

