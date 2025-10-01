توصیه عضو سابق مجاهدین به جوانان

هادی صفایی، عضو پیشین مجاهدین خلق در گفتگو با شبکه اینترنتی آن نیوز به جوانان ایرانی توصیه کرد که فریب عوامل مجاهدین خلق را نخورند.

صفایی که در حوزه‌های مالی، فرهنگی و نظامی در تشکیلات مجاهدین خلق خدمت کرده است، پس از دستگیری و محکومیت به اعدام، در زندان از عضویت در مجاهدین خلق اعلام برائت کرد. وی در سال ۱۳۶۷ با حکم عفو رهبری از اعدام رهایی یافت.

او در بخشی از خاطراتش در گفتگو با آن نیوز شرح می‌دهد که چگونه در سالهای آغازین شکل گیری تشکیلات مجاهدین خلق، نوجوانان به فاز سیاسی و سپس به فاز نظامی کشانده می‌شدند برخی از این نوجوانان اکنون پیر و فرتوت در پایگاه مجاهدین خلق در آلبانی گرفتار هستند.

به گفته او اسلحه برای نوجوان‌ها جذاب بود و به انجام اقدامات خشونت‌آمیز ترغیب می‌شدند. اگر کسی می‌خواست از گروه جدا شود، می‌گفتند: راه بازگشتی نداری.

صفایی توضیح می‌دهد که عوامل تشکیلات مجاهدین خلق کماکان در شبکه‌های اجتماعی در پی سواستفاده از شور جوانی و حس ماجراجویی نوجوانان و جوانان هستند و با بهانه‌های مختلف از جمله تطمیع مالی آنها را به دام می‌اندازند.

او با اشاره به تاکتیک هایفریبکارانه مجاهدین خلق برای جذب نیرو به نوجوانان توصیه میکند که به تماس‌ها و پیام‌های مشکوک پاسخ ندهند چرا که پیوستن به مجاهدین خلق راه بازگشتی ندارد.