الان در اردوگاه سازمان مجاهدین در آلبانی چه خبره؟

ساز و کار مجاهدین خلق برای فریب و جذب جوانان از طریق فضای مجازی

حمید آتابای عضو سابق سازمان مجاهدین خلق، در گفتگو با آدین زواری؛ بلاگر معروف اینستاگرام به تشریح قسمتی از تجربیات خود از دوران حضور در تشکیلات سازمان را بیان می کند.

آتابای در ابتدا مختصری درباره جریانات منتهی به خروج اعضای مجاهدین خلق از عراق و انتقال دسته جمعی شان به آلبانی توضیح می دهد.

او توضیح میدهد که سران سازمان از چه راهکارهایی استفاده کردند تا دست اعضا را برای خروج، پس از انتقال به کشور آلبانی ببندند.

عضو جدا شده از مجاهدین خلق در ادامه شرایط سکونت اعضای سازمان در آلبانی را تشریح می کند. درباره منطقه کشار و سپس ارف 3 توضیح می دهد و درباره جلسات مغزشویی که سازمان با نام جدید کمیته های انقلاب راه انداخت تا این بار با رنگ و بویی دیگر، ذهن و ضمیر اعضا را در کنترل بگیرد: 40 روز در سوله ای می ماندیم و تحت عنوان کمیته های انقلاب، پروژه خوانی می کردیم و درون مان را گزارش می کردیم…

او در ادامه توضیح می دهد که چگونه او و دیگر اعضای سازمان، در سال 1396 برای اولین بار با اینترنت و همچنین با تلفن همراه آشنا می شوند: ما هنوز نمی دانتسیم اینترنت به چه میگویند؟! تلفن همراه را نمی شناحتیم . تلفنی که سیم نداشتند و برای ما ناشناخته بودند – این تلفن ها را در فیلم به ما نشان دادند.

آتابای سپس پروه آشنایی با اینترنت و فضای مجازی را تشریح می کند و توضیح می دهد که چگونه تحت نظارت فرماندهان سازمان، سعی می کردند جوانان را تحت نام های مختلف و عناوین جعلی جذب کنند و به مرور به کار بگیرند:

هر روز ساعت 7 و نیم در ابتدا جلسه توجیهی بود. مرز سرخ ها را برای ما تشریح می کردند؛ مثلا اینکه اسم استان خودم را سرچ نکنم. پست هیچ خانمی را لایک نکنم. قسمتی از کار ما معطوف به ریتوییت پست های اکانت های سازمان و کامنت گذاشتن بود و قسمتی دیگر ارتباط گیری با افراد مختلف.

او سپس جریان خروجش از تشکیلات مجاهدین را تعریف می کند که ماجرای بسیار جالبی دارد.