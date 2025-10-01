پیام جداشدگان استان کرمانشاه به دوستان قدیمی خود در کمپ اشرف 3

دوستان قدیمی، مردان و زنانی که هم اکنون در اشرف 3 در آلبانی محصور هستید، ما جداشدگان از فرقه مجاهدین از استان کرمانشاه همگی بالای 10 سال شبانه روز بدون حتی یک روز یا یک ساعت تعطیلی و استراحت در آن تشکیلات و مناسبات مخوف در کنار شما به سر بردیم و آن حاکمیت جهنمی را تحمل نمودیم. در نهایت هر کدام با همت خود و طی کردن سرنوشت های عجیب و غریب توانستیم به زندگی عادی و نرمالی که میلیون ها انسان در کره زمین دارند، برگردیم.
دوستان، ما از ته دلمان برای رهایی و عاقبت به خیری شما دعا می کنیم و از روز رهایی خود تاکنون در هر لحظه و ثانیه به فکر شما بودیم و هر جا و هرچه از دستمان برآمده برای کمک به شما در جهت رهایی و برگشت به دنیای آزاد انجام داده و انجام می دهیم.
دوستان گرفتار ما
همانگونه که با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کرده و می کنید ما هرکدام سالهای زیادی شبانه روز در سرمای خشک و گرمای سوزان بالای 50 درجه عراق دستمان به آهن آلات و قطعات زرهی و ماشین آلات و تجهیزات و جنگ افزارها می چسبید و می سوخت و بارها و بارها منجر به حوادثی مرگبار شد و زندگی طاقت فرسا که باعث امراض و مستهلک شدن جسم و روح همه شد و صدها نفر مردند و به زیرخاک رفتند و فراموش شده اند و حتی خانواده آنها از محل دفن آنها بی خبر هستند.
ما و شما بارها و بارها با ارتش پوشالی و اکنون منحل شده زمین های عراق را شخم زدیم و مانور دادیم و ایران فرضی ساختیم و آنرا تسخیر کردیم و خاکریز و کانال و چاله و سنگرهای متعدد و بی نهایت ساختیم و در آنها سالها عمر گرانبهای خود را تلف کردیم و با یک پیام مسعود و مریم رجوی همه را فراموش کردیم و دست از پا درازتر به زیرزمین اشرف خزیدیم و سالها به پذیرایی و کلفتی برای سران قبایل و عشایر محلی عراق مشغول بودیم.
دوستان عزیز
ما در زمانیکه در آنجا کنار شما بودیم و شما تا هم اکنون به دستور رجوی در مقابل خانواده خود ایستاده و اهانت کردیم و حتی به صورت آنها سنگ زدیم و خانواده خود را جاسوس و خائن نامیدیم. اما بعد از برگشت به آغوش خانواده و بستگان خود با انسانیت و عواطف انسانی آشتی کردیم تا توانستیم خود را ببخشیم . ولی شما 20 سال بعد از ما تا کنون هم به خود و به پدر و مادر خیانت می کنید البته چون این بی اعتنایی به اجبار است و خدا ما و شما را خواهد بخشید. فقط باید به نقطه عطف خود برسید و از راه کج و بی سمت و سو برگردید و خود را آزاد سازید.
برای شما آرزوی عاقبت به خیری و پا نهادن در دنیای آزاد را داریم.
1-اسد پاک
2-طالب جلیلیان
3-مسعود جوانبخت
4-جلال فیضیان
5-سیدحسین رضایی
6-علی پناه فرحناکی
7-سعدالله سیفی
8-جلال گلمرادی
9-محمدرضا چاواری
10-جهانشاه سیدمحمدی
11-منوچهرساعی
12-بساط علی مشکین فام
13-علیرضا فتاحیان
14-یوسف ویسی
15-نصرت محمدی
16-مهرداد امیری
17-شهریاراسماعیلی
18-علی بیگلری
19-اشرف بازسفیدپر
20-ارسلان اسماعیلی
21-خلیل حبیب وندی
22-وحید علی شیری
23-داریوش چترابگون
24-شهاب آریا نژاد
25-سیروس روحانی
26-علیمراد مهدی پناه
27-عادل اعظمی
28-فرمان صفری
29-بهمن اعظمی
30-حمید کریمی