پیام جداشدگان استان کرمانشاه به دوستان قدیمی خود در کمپ اشرف 3

دوستان قدیمی، مردان و زنانی که هم اکنون در اشرف 3 در آلبانی محصور هستید، ما جداشدگان از فرقه مجاهدین از استان کرمانشاه همگی بالای 10 سال شبانه روز بدون حتی یک روز یا یک ساعت تعطیلی و استراحت در آن تشکیلات و مناسبات مخوف در کنار شما به سر بردیم و آن حاکمیت جهنمی را تحمل نمودیم. در نهایت هر کدام با همت خود و طی کردن سرنوشت های عجیب و غریب توانستیم به زندگی عادی و نرمالی که میلیون ها انسان در کره زمین دارند، برگردیم.

دوستان، ما از ته دلمان برای رهایی و عاقبت به خیری شما دعا می کنیم و از روز رهایی خود تاکنون در هر لحظه و ثانیه به فکر شما بودیم و هر جا و هرچه از دستمان برآمده برای کمک به شما در جهت رهایی و برگشت به دنیای آزاد انجام داده و انجام می دهیم.

دوستان گرفتار ما

همانگونه که با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کرده و می کنید ما هرکدام سالهای زیادی شبانه روز در سرمای خشک و گرمای سوزان بالای 50 درجه عراق دستمان به آهن آلات و قطعات زرهی و ماشین آلات و تجهیزات و جنگ افزارها می چسبید و می سوخت و بارها و بارها منجر به حوادثی مرگبار شد و زندگی طاقت فرسا که باعث امراض و مستهلک شدن جسم و روح همه شد و صدها نفر مردند و به زیرخاک رفتند و فراموش شده اند و حتی خانواده آنها از محل دفن آنها بی خبر هستند.

ما و شما بارها و بارها با ارتش پوشالی و اکنون منحل شده زمین های عراق را شخم زدیم و مانور دادیم و ایران فرضی ساختیم و آنرا تسخیر کردیم و خاکریز و کانال و چاله و سنگرهای متعدد و بی نهایت ساختیم و در آنها سالها عمر گرانبهای خود را تلف کردیم و با یک پیام مسعود و مریم رجوی همه را فراموش کردیم و دست از پا درازتر به زیرزمین اشرف خزیدیم و سالها به پذیرایی و کلفتی برای سران قبایل و عشایر محلی عراق مشغول بودیم.

دوستان عزیز

ما در زمانیکه در آنجا کنار شما بودیم و شما تا هم اکنون به دستور رجوی در مقابل خانواده خود ایستاده و اهانت کردیم و حتی به صورت آنها سنگ زدیم و خانواده خود را جاسوس و خائن نامیدیم. اما بعد از برگشت به آغوش خانواده و بستگان خود با انسانیت و عواطف انسانی آشتی کردیم تا توانستیم خود را ببخشیم . ولی شما 20 سال بعد از ما تا کنون هم به خود و به پدر و مادر خیانت می کنید البته چون این بی اعتنایی به اجبار است و خدا ما و شما را خواهد بخشید. فقط باید به نقطه عطف خود برسید و از راه کج و بی سمت و سو برگردید و خود را آزاد سازید.

برای شما آرزوی عاقبت به خیری و پا نهادن در دنیای آزاد را داریم.

1-اسد پاک

2-طالب جلیلیان

3-مسعود جوانبخت

4-جلال فیضیان

5-سیدحسین رضایی

6-علی پناه فرحناکی

7-سعدالله سیفی

8-جلال گلمرادی

9-محمدرضا چاواری

10-جهانشاه سیدمحمدی

11-منوچهرساعی

12-بساط علی مشکین فام

13-علیرضا فتاحیان

14-یوسف ویسی

15-نصرت محمدی

16-مهرداد امیری

17-شهریاراسماعیلی

18-علی بیگلری

19-اشرف بازسفیدپر

20-ارسلان اسماعیلی

21-خلیل حبیب وندی

22-وحید علی شیری

23-داریوش چترابگون

24-شهاب آریا نژاد

25-سیروس روحانی

26-علیمراد مهدی پناه

27-عادل اعظمی

28-فرمان صفری

29-بهمن اعظمی

30-حمید کریمی