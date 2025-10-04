زندگی اشرافی برای مریم رجوی و دیگر سران مجاهدین خلق، مرگ و نیستی برای اعضای گرفتار

طی دو هفته گذشته سه تن از اعضای مجاهدین خلق به نام های «اصغر اکبرنیا» ، «کیومرث سید خلخال» و «مصطفی کاشانی» بدلیل بیماری و در حقیقت بدلیل عدم رسیدگی فوت کردند. آمار نشان می دهد در حالی که میزان مرگ و میر بدلیل بیماری در بین اعضای مجاهدین خلق به نسبت جمعیت شان فوق […]

طی دو هفته گذشته سه تن از اعضای مجاهدین خلق به نام های «اصغر اکبرنیا» ، «کیومرث سید خلخال» و «مصطفی کاشانی» بدلیل بیماری و در حقیقت بدلیل عدم رسیدگی فوت کردند. آمار نشان می دهد در حالی که میزان مرگ و میر بدلیل بیماری در بین اعضای مجاهدین خلق به نسبت جمعیت شان فوق العاده بالاست، اما سران این تشکیلات دچار چنین مشکلی نیستند!

علت این است که مریم رجوی و دیگر سران مجاهدین خلق از بهترین امکانات درمانی برخوردار هستند اما اعضا به کمترین امکانات هم دسترسی ندارند.

در نخستین روزهای فروردین 1404 نشریه فرانسوی «لو کانار انشِنه» گزارشی از زندگی لوکس مریم رجوی در فرانسه منتشر کرده بود که انعکاس وسیعی در بین ایرانیان داشت. بر اساس گزارش این نشریه که با عنوان “مجاهدین خلق در استراحتگاه‌های لوکس آب‌درمانی” منتشر شد، مریم رجوی برای درمان خود از آب درمانی استفاده می کند اما نه مثل آدم های عادی بلکه به نوشته این نشریه او برای آب درمانی امکانات زیر را در اختیار دارد:

– برای درمان با ماشین هاس لوکس به مجلل‌ترین مراکز آب‌ درمانی در فرانسه می رود و در زمان آب درمانی در هتل پنج ‌ستاره اقامت می کند. هتلی که به نوشته این نشریه در بروشور تبلیغاتی آن آمده است: “ترکیبی جادویی از تجمل، آرامش و ظرافت”

– مریم رجوی آنقدر تجملاتی است که این نشریه او را «مهمان ثروتمند» می خواند. او برای رفتن به این مکان مجلل و لوکس، بر اساس نوشته این نشریه “یازده همراه از جمله یک محافظ شخصی و یک خدمتکار زن، دارد.”

– به نوشته همین نشریه هنگام اقامت مریم رجوی در این مکان برای آب درمانی، تشکیلات رجوی تمام بخش‌های آن مجموعه را برای خود رزرو کرده و درخواست کردند که مریم رجوی جدا از سایر مهمانان خدمات دریافت کند. در قسمت دیگری از گزارش آمده است “هنگام خروج مبلغ ۲۸۹۵۰ یورو را نقداً پرداخت کردند. این مبلغ شامل اقامت، حمام‌های آب‌درمانی، ماساژ و مربی‌گری شخصی بوده است.”

– این نشریه می افزاید مریم رجوی حداقل سالی دو بار به استراحتگاه‌های لوکس سفر می‌کند. همان نشریه به نقل از رسانه های دیگر فرانسوی نوشته است: “روزنامه فرانسوی «لو پالمیپد» اقامت ۱۴ روزه او [مریم رجوی] در هتل رویال شهر اویان و همچنین دوره ۲۱ روزه‌ای در یک هتل پنج ‌ستاره درویشی (با هزینه ۶۵۰۰۰ یورو بین دسامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴) و نیز ۱۳ روز دیگر آب ‌درمانی در هتل سوفیتل میرامار در بیاریتز با هزینه ۳۸۱۴۰ یورو را ردیابی کرده است. در سال گذشته، در مجموع بیش از ۱۳۰ هزار یورو به صورت نقدی برای مراقبت‌های جسمانی خرج کرده‌اند”

اینها تنها بخش هایی از زندگی مجلل و اشرافی مریم رجوی است. اما در مقابل او با اعضای مجاهدین خلق چه می کند و به آنها چه چیزی می دهد؟ هزینه او برای اعضای مجاهدین بسیار ناچیز است و آنها از پایه ای ترین حقوق خود نیز محروم هستند.

مریم رجوی در حالی در مجلل ترین مکان های فرانسه آب درمانی می کند که رجوی در بند 41 از فصل ششم کتابچه ای تحت عنوان “تئوری انقلاب مریم” که ضوابط تشکیلاتی محسوب می شدند گفته بود “مجاهد بیمار نداریم” و به این ترتیب راه رسیدگی های حداقلی به اعضای بیمار را بست.

علت دیگر قابل قیاس نبودن آمار مرگ و میر بین اعضا و سران تشکیلات این است که مریم رجوی و دیگر سران مجاهدین خلق برای بیماری هایش در هر کجا که هستند به بهترین پزشکان دسترسی دارند و در صورت نیاز برای درمان به هر کشوری که لازم باشد می روند اما اعضا اجازه خروج از زندان بسته اشرف را ندارند.

مثلاً ابراهیم ذاکری که مسئول ضد اطلاعات تشکیلات بود و مسئولیت گرفتن امضای برگه های سفید از اعضای خواهان جدایی را به عهده داشت و یا اعضای خواهان جدایی را مجبور می نمود که بنویسند نفوذی جمهوری اسلامی هستند، برای درمان بیماری اش چندین بار به فرانسه رفت. سرانجام نیز در حالی که اعضای مجاهدین از کمترین امکانات برخوردار نبودند و به دستور رجوی، علیرغم حمله نیروهای آمریکایی به عراق مجبور به ماندن در عراق شدند که در نتیجه آن تعدادی از آنها کشته یا معلول و زخمی شدند، ابراهیم ذاکری به همراه مریم رجوی و تعداد زیادی از سران تشکیلات مخفیانه از عراق فرار کرده و به فرانسه رفتند.

اما در مقابل چه در زمانی که مجاهدین خلق در عراق بودند و چه الان که در آلبانی هستند، به دستور رجوی، سران تشکیلات، اعضایی که بیماری شان غیر قابل کتمان است را نزد دکتر نمی برند بلکه تعدادی دکتر مشخص می کنند که به مقر آنها بیاید و بیماران را ویزیت کند!!

در عراق تعداد چند پزشک که مورد تایید حزب بعث و حکومت عراق بودند را به قرارگاه اشرف می آوردند تا اعضای بیمار را معاینه کنند. تخصص این افرد محدود بود ولی با این حال هر کس بیمار بود فقط اجازه داشت به همین پزشکان مشخص شده مراجعه کند. از آنجایی که پزشکان مرتبط با حزب بعث و دولت صدام بودند، در هماهنگی با سران مجاهدین کار می کردند و مثلاً برای بیماران تجویز رفتن به آزمایش در بیرون از قرارگاه را نمی نوشتند. در آلبانی نیز همین ریل در مقر آنها اجرا می شود تا مبادا اعضا فرصت فرار پیدا کنند.

سال هاست که مسعود و مریم رجوی با کلمات فریبنده اعضا را به کشتن داده یا عمر و زندگی شان را تباه می کنند اما خود با تبعیض بسیار زیاد مشغول زندگی تجملی و سوپر لاکچری هستند.

زندگی لوکس و فوق اشرافی مریم رجوی روی دیگر سکه ای است که در آن سمتش مرگ و میر بی پایان اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق است که بدلیل عدم رسیدگی به بیماری شان آن هم در قلب اروپا که امکانات نسبتا خوبی دارد، بی وقفه ادامه دارد.

ایرج صالحی