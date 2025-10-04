دیدار اعضای انجمن نجات اصفهان با خانواده عقیل صابری

خانواده صابری از جمله خانواده هایی هستند که عزیزی را گرفتار در چنگال تشکیلات سازمان مجاهدین خلق دارند. عقیل صابری دهه هاست که در مناسبات سازمان گرفتار است و هم اکنون در آلبانی و در کمپ سازمان موسوم به اشرف 3 به سر می برد. پروین صابری، خواهر عقیل در تمام سالهای اسارت برادرش از […]

خانواده صابری از جمله خانواده هایی هستند که عزیزی را گرفتار در چنگال تشکیلات سازمان مجاهدین خلق دارند. عقیل صابری دهه هاست که در مناسبات سازمان گرفتار است و هم اکنون در آلبانی و در کمپ سازمان موسوم به اشرف 3 به سر می برد.

پروین صابری، خواهر عقیل در تمام سالهای اسارت برادرش از هیچ تلاشی برای رهایی او فروگذار نکرده است. او در کنار دیگر خانواده های عضو انجمن نجات که دردی مشترک دارند و سران سازمان، فراقی اجباری به آنها تحمیل کرده است بارها به عراق و به پشت درب های کمپ اشرف سفر کرد و نام برادرش را عاشقانه صدا کرد.

اخیراً اعضای انجمن نجات اصفهان، مطلع شدند که همسر خانم صابری دچار بیماری شده اند و در حال پشت سر گذاشتن شرایط سخت بیماری و بیمارستان و درمان می باشد. به همین دلیل برای عیادت و ابراز همدلی به منزل ایشان رفتند و با خانواده صابری دیدار و گفتگو کردند.

در خلال ساعاتی دیدار خانواده صابری به گرمی از اعضای انجمن نجات استقبال و پذیرایی نموده و درخصوص آخرین وضعیت سازمان و وضعیت افراد گرفتار ، فعالیت های انجمن به گفتگو و تبادل نظر پرداختند و با آرزوی بهبودی کامل همسر خانم صابری، قول دادند که تلاش خود را در جهت رهایی همه اعضای دربند فرقه و از جمله عقیل صابری بیشتر کنند.