پیام زهرا قلیزاده به مناسبت شروع به کار انجمن نجات گیلان در دفتر جدید

زهرا قلیزاده سرپرست جنبش دادخواهی گیلک مادران و خواهر چشم به راه علی قلیزاده از اعضای اسیر رجوی در اسارتگاه مانز آلبانی، در پیامی کوتاه به آقای پوراحمد شروع بکار انجمن نجات گیلان در دفتر جدید را تبریک و شادباش گفت و افزود:

دو دهه است که بنده و سایر خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک که هر یک عضوی از خانواده خود در اسارت رجوی داریم ، در کنار شما فعالانه در کارزار انسانی و خداپسندانه در راستای رهایی عزیزان اسیرمان از چنگال رجوی بد سرشت فعالیت های چشم گیر با دستاوردهای ارزشمندی داشتیم که به قطع و یقین تا نیل به مقصود ادامه خواهد یافت و از این بابت خدای مهربان را شاکر و قدردان شما هم هستیم.

انشالله تعالی در آتیه نزدیک در دفتر جدید انجمن نجات گیلان که از آن ما و متعلق به خانواده های چشم انتظار گیلک است، خدمت خواهیم رسید و تمام قد و با انگیزه ای دو چندان با مدیریت توانمند شما بطور مضاعف پیگیر رهایی عزیزانمان از تشکیلات سیاه رجوی و بازگشت شان به دنیای آزاد خاصه کانون گرم خانواده هایشان خواهیم بود و از خدای منان در این نقشه مسیر خیرخواهانه استمداد می طلبیم.

الهی آمین و رب العالمین

زهرا قلیزاده