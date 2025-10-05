سخنرانی مسعود تقی پوریان در افتتاحیه تئاتر جمعه ای که تعطیل نبود

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صلوات می فرستیم به روح پاک شهید مدنی … در خصوص سازمان تروریستی مجاهدین نتایج پژوهشهایی که من تاکنون انجام داده و به آنها دست یافته ام … عرایضم شامل روایتهایی است که شاید تاکنون بصورت دقیقتر و ریزتر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم شاید پخش نشده […]

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و صلوات می فرستیم به روح پاک شهید مدنی … در خصوص سازمان تروریستی مجاهدین نتایج پژوهشهایی که من تاکنون انجام داده و به آنها دست یافته ام … عرایضم شامل روایتهایی است که شاید تاکنون بصورت دقیقتر و ریزتر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم شاید پخش نشده است.

سازمان تروریستی مجاهدین در سال 1344 تشکیل شده که از سه نفر بنیانگذاران آن یک نفر اهل تبریز بنام محمد حنیف نژاد که در دیوار بالای سن در نمایش ، تصویر آن نصب شده است . در سال 1350 رژیم پهلوی ، ضربه ای امنیتی به این گروه وارد می کند که عده زیادی از اینها دستگیر می شوند و اعضای ارشد محاکمه و اعدام می شوند. در سال 1354 سازمان تروریستی مجاهدین چون دارای ضعف برداشت صحیح از اسلام واقعی بود تغییر ایدئولوژی داده و بعبارت بعضی از مسئولین سازمان آموزش در قرارگاه اشرف متعلق به سازمان تروریستی مجاهدین در خاک عراق از هر صد نفر، نود نفر مارکسیست می شوند . آیه قرآن بالای آرم سازمان را حذف می کنند و تحت عنوان سازمان مارکسیستی لنینیستی به فعالیت های محدود خود ادامه می دهند.

در سال 1357 رژیم پهلوی با قیام مردم سرنگون می شود. زندانیان سیاسی از زندانها آزاد می شوند و از اندک اعضای باقیمانده سازمان مسعود رجوی و موسی خیابانی هم آزاد می شوند که موسی خیابانی هم از شهر تبریز بود. در خصوص قدرت طلبی رهبری سازمان، بالاتفاق حتی تمامی09 گروه های معاند و مخالف خارج نشین از بابت این موضوع به آن اشاره می کنند و اینکه مسعود رجوی فردی خودشیفته در زندان و مناسبات داخل زندان در زمان شاه بود. بعد از انقلاب به سبب فضای اول روزهای انقلاب با فریب نوجوانان و جوانان موفق به جذب قشری هوادار می شوند. این جوانان درک اصولی از ایدئولوژی سازمان نداشتند …

در خرداد سال 1360 که سازمان فاز نظامی را شروع کرد تمامی نفرات میدانی سازمان، اقشار 15 تا 21 سال بودند . اخیرا شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی سریالی با نام ” عملیات مهندسی” پخش نمود که دقیقا تمام محتوای فیلم مورد اشاره واقعیت های آن زمان این سازمان را به تصویر می کشد . بایستی بگویم در ابتدای انقلاب و در سال 1358 حضرت امام خمینی با واسطه بعضی از افراد ملی مذهبی آن سالها و برای تعیین تکلیف رفتارهای دوپهلوی این سازمان اجازه حضور مسعود رجوی و موسی خیابانی را می دهند ..

حضرت امام به حرفهای اولیه اینها گوش داده .. توضیح اینکه در ابتدای انقلاب کار بررسی و تدوین اولیه متن قانون اساسی توسط شهید بهشتی اقدام و بعد از رفراندم عمومی و تایید آن توسط آحاد مردم سازمان مجاهدین آن را تحریم می کند در اولین انتخابات ریاست جمهوری کشور مسعود رجوی کاندید می شود که جمهوری اسلامی در بررسی صلاحیت ها وی را رد می کند. برای اینکه فردی که انتخاب می شود می بایست پایبند قوانین مندرج در قانون اساسی کشور باشد … به هرحال برای رفع ابهام اجتماعی می پذیرند این دیدار صورت پذیرد . نهایتا به این دو اعلام می کنند. برای اثبات در حرف هایتان سلاح های غارت شده در روز پیروزی انقلاب را که از پادگانها غارت کرده اید را تحویل مسئولین نظام دهید تا مراحل بعدی استماع صحبت های شما محقق شود .

بعداز این ملاقات رسما سازمان این خواسته رهبر انقلاب را نمی پذیرد و رسما در 30 خرداد سال 1360 فاز نظامی اقدامات خود را شروع می کنند . و بصورت وسیع و جنایتکارانه کسبه محل ، دانشجو ، بقال محل ، افراد حزب اللهی و…. را ترور و بشهادت می رسانند . در دو سال 1360 و 1361 مجموعا سازمان 17000 نفر از این افراد را بشهادت می رساند . که در بین این افراد کودک ، زن و… بودند برای مثال نارنجک به حیات خانه پرتاب می کنند که چون سوژه موردنظر آنها تصادفا در خانه حضور نداشت خانم و بچه های خانه به جهت حضور در حیاط منزل بشهادت می رسند .

در مرداد سال 1360 مسعود رجوی و بنی صدر از ایران فرار می کنند و به اصطلاح تحت عنوان جبهه ای واحد شورای ملی مقاومت را تشکیل می دهند . که متعاقبا در روز سیاه 20 شهریور 60 حضرت ایت الله مدنی را ترور و به شهادت می رسانند. که عامل انتحاری مجید محمدعلیزاده نیکو بود .. البته پنج نفر از امام جمعه های کشورمان در همان سال بدست سازمان تروریستی مجاهدین بشهادت رسیده اند . سالهای بعد سازمان اعضای باقیمانده خود را به نوار مرزی منتقل می کند و متعاقبا به واسطه دیدار مسعود رجوی با طارق عزیز نخست وزیر عراق در سفارت آن کشور در فرانسه موافقت می شود افراد حاضر در نوار مرزی به داخل خاک عراق منتقل شوند و صدام حسین یک پایگاه نیروی هوایی عراق را در اختیار آنان می گذارد . که بعدها همان قرارگاه اشرف در استان دیالی و نزدیک شهر بعقوبه نامیده می شود . سازمان از همین قرارگاه یا بعضی قرارگاههای نزدیک مرز مثلا در مرز نزدیک پیرانشهر عملیاتی را علیه کشورمان انجام می داد . که هیچ دستاوردی برای آنها نداشت.

در تمامی این عملیات های سازمان تروریستی مجاهدین، استخبارات ارتش عراق در کنار اینها حضور داشته و انتقال آنها به نقطه مرزی و سپس مراجعت شان به قرارگاههای مورد اشاره را تدارک می دیدند . در سال 1367 که عراق و ایران آتش بس را می پذیرند سازمان به این نتیجه میرسد که این موقعیت می تواند آخرین نقطه امید برایشان باشد تا به خیانت به کشورشان بپردازند چرا که می دانستند بعد از آتش بس در کشور عراق اخته و فریزر خواهند شد . لذا با هماهنگی دولت صدام حسین عملیاتی با نام فروغ جاویدان (عملیات مرصاد) را انجام می دهند . خودشان بعدها اعلام می کنند تعداد 1500 نفرشان به هلاکت رسیده است . ولی از منظر جمهوری اسلامی نزدیک به 4000 نفر اعضای حاضر در عملیات سازمان به هلاکت میرسند.

بعد از بازگشت باقیمانده اعضا از عملیات مسعود رجوی که فردی خودشیفته و پیچیده و فریبکار بود نشستی را در سالن اجتماعات قرارگاه اشرف با عنوان “تنگه و توحید” برگزار می کند و خطاب به حاضرین اعلام می کند علت شکست شما به این لحاظ بود که همه شما حواس تان به زن و بچه های خودتان بود و باید همسرانتان را طلاق بدهید. وی دستور می دهد کاسه استیل فلزی را روی سن قرار می دهند و خانم و اقایان حاضر در نشست که در هریک از طرفین سال به صف وادار شده اند با فرمان چوب اشاره در دست مسعود رجوی مکلف می شوند حلقه ازدواج خود را درآورده ودر کاسه قراردهند . به واسطه به اصطلاح این انقلاب ایدئولوژیک درون سازمانی تعداد زیادی از نفرات ریزش می کنند . سازمان مجبور می شود برای مقابله با حجم نارضایتی ها و تقابل ها واحدهای زندان با نام خروجی و قرنطینه درست کند . تعدادی از این نفرات را زندان می کند تعدادی را به دولت عراق تحویل می دهد . و عراق نیز این افراد را به زندان مخوف ابوغریب منتقل می کند تعدادی از این افراد بعد از سالها، گاها 12 سال بعد سرنگونی صدام حسین از زندان فوق خلاصی پیدا می کنند.

نهایتا دولت صدام حسین سرنگون می شود و بعدها قرارگاه اشرف نیز بسته می شود . از سال 1395 اینها با حمایت بعضی کشورهای عربی منطقه و آمریکا و اروپا بخاک کشور آلبانی منتقل می شوند . که اکنون تعداد آنها دو هزار نفر بوده که 85 درصد آنها نیز بالای شصت سال سن دارند . که هم اکنون نیز اهم کارشان جاسوسی در خصوص فعالیتهای هسته ایران بوده که اطلاعات در اختیار گذاشته شده سرویس موساد را در رسانه ها نشخوار می کنند . همچنین مبادرت به تخلیه تلفنی از شهروندان کشور می کنند همان کارهایی که در اغتشاشات سالهای 96 و 98 و 1401 انجام داده اند.

بعبارتی سازمانی که زمانی ادعای مبارزه با امریکا را داشت الان هنر این سازمان جمع آوری اطلاعات برای سرویسهای امنیتی بیگانه و دشمن شده است . اینها هیچ عاقبت بخیری را طی سالها برای خودشان نداشتند و خودشان را بسیار منفور در عرصه افکار عمومی یافتند . برای مثال موسسه تحقیقات حقوق بشری رند در امریکا در سال 1384 با انتشار گزارشی سازمان تروریستی مجاهدین را بعنوان تشکیلاتی که در مناسبات داخلی خود افراد خود را سرکوب و حقوق اولیه آنها را پایمال نموده و انها را اذیت کرده و گاها مبادرت بقتل آنها نموده است محکوم می کند . امروز نقطه مختصات سازمان در عرصه سیاسی شامل فریب مردم و خیانت به کشور و استمرار تخلیه تلفنی افراد است لذا خانواده های عزیز بیشتر مراقب نوجوانان و جوانان خود باشند تا در معرض این فریب در شبکه های اجتماعی قرار نگیرند.

مسعود تقی پوریان