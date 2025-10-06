ابراز همدردی مسئول انجمن نجات گیلان با خانواده جبار صبایی

متاسفانه با خبر شدیم آقای زعفر صبایی از برادران جبار صبایی از اعضای اسیر رجوی در اسارتگاه مانز آلبانی به بیماری سختی مبتلا شدند و مدتی است که تحت مداوا و درمان قرار دارند که صمیمانه از خدای منان برایشان آرزوی تندرستی و شفای عاجل داریم. علی پوراحمد مسئول انجمن نجات گیلان در چند نوبت […]

متاسفانه با خبر شدیم آقای زعفر صبایی از برادران جبار صبایی از اعضای اسیر رجوی در اسارتگاه مانز آلبانی به بیماری سختی مبتلا شدند و مدتی است که تحت مداوا و درمان قرار دارند که صمیمانه از خدای منان برایشان آرزوی تندرستی و شفای عاجل داریم.

علی پوراحمد مسئول انجمن نجات گیلان در چند نوبت تماس تلفنی با دختر ایشان از کم و کیف روند درمانی ایشان جویا شد و با این خانواده دردمند و چشم انتظار ابراز همدردی کرد و برای سلامتی و شفای عاجل زعفر صبایی عضو فعال و مرتبط با انجمن نجات گیلان دعا خیر کرد.

باشد که با انتشار خبر تلخ بیماری و بستری شدن ایشان در یکی از بیمارستان های تهران، برادر اسیرش جبار صبایی بتواند ضمن یک تماس تلفنی، کمی از دردها و آلام برادر و سایر اعضای خانواده خاصه پدر و مادر پیر و سالمند را تسکین بدهد.

*جبار صبایی ماسوله در دهه شصت هنوز به سن تکلیف برای ادای دین خدمت سربازی نرسیده بود که با اصرار خود به اتفاق شماری دیگر از دوستان و آشنایان خود از روستای محروم سقی بون (سیخبون) واقع در 9 کیلومتری ماسوله برای مقابله با نیروهای متجاوز بعثی عازم جبهه های نبرد شد و به نقل قول از خانواده بسیار هم در مقابله با دشمن انگیزه داشت و خوشحال بود. تا اینکه در نبردی به اسارت نیروهای عراقی درآمد و بعد از عملیات فروغ جاویدان که فرقه مجاهدین ضربه سنگینی از نیروهای ایرانی دریافت کرده بودند، به اسارتگاه اشرف تحویل داده شد و آنگاه ارتباط ایشان با خانواده بالکل قطع شد و هم اکنون در زندان مانز آلبانی در اسارت رجوی است و تمامی اعضای خانواده به خصوص والدین سالمندش در چشم انتظاری بسر می برند.

چقدر دردناک است که از یک طرف خانواده های اسیران در چشم انتظاری مطلق بیمار می‌شوند و یا دارفانی را وداع می‌کنند و از طرف دیگر خبر از فوت و درگذشت اسیران رجوی از به اصطلاح اشرف ۳ ( بخوانید اسارتگاه رجوی در زندان مانز آلبانی ) می‌رسد که خود حاکی از خیانت و ظلم و جور رجوی به اعضای نگون بخت و خانواده هایشان است که لاجرم رجوی خائن وطن فروش در آینده ای نه چندان دور می باید که در پیشگاه عدالت پاسخگو باشد.