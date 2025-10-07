تا فلسطین آزاد نشود، هیچکس آزاد نخواهد شد

این شعاری بوده و هست که همه انقلابیون و آزادیخواهان جهان و تمام نیروهای ضد امپریالیستی و مردمی از نیمه قرن بیستم به آن معتقد بوده و به آن عمل نموده اند. No one is free, until Palestine is free زمانی که سازمان مجاهدین خلق توسط محمد حنیف نژاد تأسیس گردید همین شعار را سرلوحه […]

این شعاری بوده و هست که همه انقلابیون و آزادیخواهان جهان و تمام نیروهای ضد امپریالیستی و مردمی از نیمه قرن بیستم به آن معتقد بوده و به آن عمل نموده اند.

No one is free, until Palestine is free

زمانی که سازمان مجاهدین خلق توسط محمد حنیف نژاد تأسیس گردید همین شعار را سرلوحه کار خود قرار داد. همیشه موضعگیری در قبال آرمان فلسطین، شاخص تمیز دادن نیروهای مردمی از نیروهای ضد مردمی بوده و هست. حتی شاه هم آن سال ها مجبور بود برای حفظ ظاهر در برابر ملت ایران و جهانیان در حرف از آرمان فلسطین دفاع کند. مسعود رجوی هم قبل از فرار به پاریس و وابستگی به امپریالیسم از همین حرف ها می زد و آن را وسیله فریب و جذب جوانان در داخل کشور قرار داده بود.

شاخص فلسطین در حال حاضر به شکل بسیار پررنگتری خود را نمایان ساخته است. تمام نیروهای فعال در دنیا حول محور انقلاب فلسطین، به مردمی و ضدمردمی بودن تفکیک می گردند. نیرویی که موضع صریح، قاطع و عملی در حمایت از جنبش فلسطین و آرمان فلسطین نداشته باشد نمی تواند ادعای انسان بودن کند چه برسد به این که ادعای انقلابی و ضد امپریالیست بودن هم داشته باشد و خود را آزادیخواه معرفی نماید.

تا جایی که به تشکیلات مسعود رجوی برمی گردد، در عصر حاضر هرگز ادعای انقلابی و ضد امپریالیست بودن نداشته و به همین دلیل برای این سازمان فقط نزدیکی به جنایتکاران شناخته شده ای چون ترامپ و نتانیاهو برای رسیدن به حاکمیت مهم است. دگردیسی که در سازمان مجاهدین خلق در عصر حاضر صورت گرفته شاید در تاریخ بی نظیر بوده باشد. تاکنون سابقه نداشته که سازمانی با آن همه ادعای انقلابیگری و دفاع از آرمان فلسطین و ضدیت با امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، در مدت کوتاهی آنچنان تغییر موضع بدهد که علناً و رسما به عمله دست چندم درنده ترین جناح های امپریالیستی و صهیونیستی تبدیل گردد.

جای تعجب است همان کسانی که با انگیزه های انقلابی و ضد امپریالیستی در سازمان مجاهدین خلق جذب شدند اکنون از اهداف اولیه بسیار فاصله گرفته اند و در خدمت سازمانی هستند که از محکوم کردن جنایات اسرائیل و دفاع از مردم بی پناه غزه، عاجز می باشد.

عاطفه نادعلیان