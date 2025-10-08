حضور خانواده اسماعیل پورحسن در دفتر جدید انجمن نجات گیلان

انجمن نجات گیلان روز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ به مجرد جابجایی دفتر و شروع بکار خود ، صمیمانه میزبان حاج مرتضی پورحسن و همسر همراهش حاجیه خانم لیلا عاشوری بود که به گرمی مورد استقبال قرار گرفتند. این خانواده دردمند و چشم براه فعال مرتبط با انجمن نجات گیلان، با اهدایی یک گلدان گل […]

انجمن نجات گیلان روز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ به مجرد جابجایی دفتر و شروع بکار خود ، صمیمانه میزبان حاج مرتضی پورحسن و همسر همراهش حاجیه خانم لیلا عاشوری بود که به گرمی مورد استقبال قرار گرفتند.

این خانواده دردمند و چشم براه فعال مرتبط با انجمن نجات گیلان، با اهدایی یک گلدان گل زیبا برای دفتر انجمن نجات گفت:

” دفتر انجمن به اقتضای شرایط تغییر و جابجا می‌شود ولی عزم و اراده ما در کارزار انسانی و خداپسندانه با رجوی وطن فروش در خصوص رهایی تمام اسیرانش، نه تنها هیچگاه تغییر نمی‌کند بلکه مصمم تر هم می‌شود و ما براین عهد و میثاق تمام قد تا نیل به مقصود پای می فشاریم.

علی پوراحمد مسئول انجمن نجات گیلان ضمن قدردانی از این خانواده شریف چشم براه، برایشان عمر با عزت و در آغوش کشیدن دلبندشان را از خدای منان آرزو کردند.

در خاتمه دیدار صمیمانه فی مابین ، چند عکس یادگاری به ثبت رسید.

دقتکار