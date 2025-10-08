حضور خانواده اسماعیل پورحسن در دفتر جدید انجمن نجات گیلان
حضور خانواده اسماعیل پورحسن در دفتر جدید انجمن نجات گیلان

انجمن نجات گیلان روز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ به مجرد جابجایی دفتر و شروع بکار خود ، صمیمانه میزبان حاج مرتضی پورحسن و همسر همراهش حاجیه خانم لیلا عاشوری بود که به گرمی مورد استقبال قرار گرفتند. این خانواده دردمند و چشم براه فعال مرتبط با انجمن نجات گیلان، با اهدایی یک گلدان گل […]

انجمن نجات گیلان روز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ به مجرد جابجایی دفتر و شروع بکار خود ، صمیمانه میزبان حاج مرتضی پورحسن و همسر همراهش حاجیه خانم لیلا عاشوری بود که به گرمی مورد استقبال قرار گرفتند.

این خانواده دردمند و چشم براه فعال مرتبط با انجمن نجات گیلان، با اهدایی یک گلدان گل زیبا برای دفتر انجمن نجات گفت:
” دفتر انجمن به اقتضای شرایط تغییر و جابجا می‌شود ولی عزم و اراده ما در کارزار انسانی و خداپسندانه با رجوی وطن فروش در خصوص رهایی تمام اسیرانش، نه تنها هیچگاه تغییر نمی‌کند بلکه مصمم تر هم می‌شود و ما براین عهد و میثاق تمام قد تا نیل به مقصود پای می فشاریم.

خانواده اسماعیل پورحسن

خانواده اسماعیل پورحسن

علی پوراحمد مسئول انجمن نجات گیلان ضمن قدردانی از این خانواده شریف چشم براه، برایشان عمر با عزت و در آغوش کشیدن دلبندشان را از خدای منان آرزو کردند.
در خاتمه دیدار صمیمانه فی مابین ، چند عکس یادگاری به ثبت رسید.

دقتکار

خانواده اسماعیل پورحسن در کنار مسئول انجمن نجات گیلان

خانواده اسماعیل پورحسن در کنار مسئول انجمن نجات گیلان