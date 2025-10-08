تسلیت انجمن نجات زنجان به مناسبت درگذشت مادربزرگ علی مدد صادقی

مادر بزرگ علی مدد صادقی عضو گرفتار در کمپ مانز آلبانی مجاهدین خلق هم رفت. این مادربزرگ چشم انتظار، با حسرت ندیدن و نبودن نوه اش و در رویای در آغوش کشیدن او دار فانی را وداع گفت. خدا لعنت کند سران جنایتکار مجاهدین خلق را که در تاریخ معاصر کشور ما به مانند شبحی […]

در هر ملاقاتی که با خانواده علی مدد صادقی داشتیم، مادربزرگ خانواده با چشم های اندوهگین که نشان از انتظاری دور داشت می پرسید علی مدد کی خواهد آمد؟ او در غربت تنهایی و چشم انتظاری خود بی آنکه بتواند علی مدد را در آغوش بگیرد از دنیای خاکی چشم فرو بست و تنها خاطره اش چشم انتظاری بود که به یادگار به جای گذاشت.

انجمن نجات استان زنجان فقدان این مادر بزرگ عزیز را به خانواده علی مدد صادقی تسلیت عرض می کند و نظر عموم فعالان حقوق بشر به ویژه سازمان های بین المللی را به جنایات سران مجاهدین خلق که مسبب اینگونه وقایع تلخ هستند جلب می کند. باشد تا عاملان و آمران جنایت پیشه مجاهدین به سزای اعمال خود برسند.

به علی مدد و علی مدد های عضو گرفتار در کمپ مانز آلبانی تحت کنترل مجاهدین یادآور می شویم، اتفاق هایی هست که حسرت آن تا همیشه باقی می مانند مثل حسرت یک بار دیگر بوسیدن دستان مادر بزرگ.

صمد اسکندری