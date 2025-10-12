دیدار خانواده مهابادی و نوری با اعضای انجمن نجات اصفهان

روز سه شنبه 15 مهرماه 1404، اعضای انجمن نجات اصفهان میزبان علی اکبر مهابادی و حمید نوری – از خانواده های فعال مرتبط با این انجمن بودند. علی اکبر مهابادی برادر محمد مهابادی است که بیش از 4 دهه در تشکیلات مجاهدین گرفتار شده است و ارتباطش با خانواده قطع می باشد. حمید نوری برادر […]

روز سه شنبه 15 مهرماه 1404، اعضای انجمن نجات اصفهان میزبان علی اکبر مهابادی و حمید نوری – از خانواده های فعال مرتبط با این انجمن بودند.

علی اکبر مهابادی برادر محمد مهابادی است که بیش از 4 دهه در تشکیلات مجاهدین گرفتار شده است و ارتباطش با خانواده قطع می باشد.

حمید نوری برادر سعید نوری، از اسرای جنگ ایران و عراق است که با فریب فرقه به تشکیلات مجاهدین پیوست و اسارتی پیچیده تر برایش رقم خورد.

آقایان نوری و مهابادی از دوستان و همراهان بسیار نزدیک و صمیمی انجمن نجات هستند که از سال 82 به بعد در تمام مناسبت ها ، گردهمایی ها و سفرهای عراق همراه و در کنار سایر خانواده ها و انجمن مشارکت داشته و سرسختانه پیگیر رهایی برادرانشا ن از چنگال تشکیلات مخوف سازمان مجاهدین بوده اند.

در این دیدار صمیمی در دفتر انجمن نجات اصفهان، مسیر پرپیچ و خم و پر از تکاپو و تلاش این دو برادر در کنار دیگر خانواده ای اعضای گرفتار در تشکیلات رجوی از جمله خاطرات سفر خانواده ها به عراق مرور شد.

هر دو برادر چشم انتظار مصمم بودند که تا رهایی عزیزان شان دست از تلاش برندارند.

اعضای انجمن نجات اصفهان توضیحاتی درباره فعالیت های انجمن نجات ارائه کردند و ابراز امیدوار کردند تا همکاری مشترک خانواده ها و اعضای رهایی یافته از بند فرقه رجوی، راه را برای آزادی تمامی اسرای تشکیلات مجاهدین هموار سازد.

در پایان این گفتگو و دیدار صمیمی توافق شد که در یک فرصت مناسب با سایر دوستان و همراهان انجمن با تشکیل جلسات و دورهمی های صمیمی در صدد یافتن راه حلی برای ارتباط عزیزان گرفتار در تشکیلات رجوی باشند.

اعضای انجمن ابراز امیدواری کردند تا این دوران فراق رنجبار و چشم انتظاری خانواده ها ختم به خیر شود و یایان خوشایندی برای اسیران گرفتار فرقه رجوی رقم زده شود.