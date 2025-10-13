شارلاتان بازی رجوی ها

چند روزی است که مریم رجوی و دار و دسته اش در مجاهدین خلق به بهانه روز جهانی علیه اعدام طوری وانمود می کنند که گویی آنها مخالف اعدام هستند! اما این دروغی بیش نیست و آنها بر شرایط روز رنگ عوض کرده اند. رجوی ها در حالی امروز مدعی مخالفت با اعدام هستند که […]

چند روزی است که مریم رجوی و دار و دسته اش در مجاهدین خلق به بهانه روز جهانی علیه اعدام طوری وانمود می کنند که گویی آنها مخالف اعدام هستند! اما این دروغی بیش نیست و آنها بر شرایط روز رنگ عوض کرده اند.

رجوی ها در حالی امروز مدعی مخالفت با اعدام هستند که در گذشته به مقامات جمهوری اسلامی گیر می دادند که مبادا متهمین را ببخشید و آنها را اعدام نکنید.

برای مثال در تاریخ 2 تیر 1358 در اطلاعیه ای به احتمال عدم اعدام چند متهم اعتراض کردند. عنوان این اطلاعیه چنین بود “اخطار مجاهدین خلق ایران درباره ی احتمال صرف نظر کردن دادگاه انقلاب از اعدام دو تن از جلادان ساواک”

سپس در حالی که هیچ منصب رسمی قوه قضاییه یا دولتی ندارند، به مقامات جهموری اسلامی هشدار می دهند که اگر این افراد اعدام نشوند آنها را بعد خواهند کشت!

ایرج صالحی