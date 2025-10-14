مراقب دام های فریب تشکیلات رجوی باشید

در رسانه های فرقۀ رجوی مدام از یک واژه ای تحت عنوان ” کانون های شورشی ” نام می برند، داستان این کانون های شورشی و یا بهتر بگویم کانون های مرگ رجوی چیست؟ چرا رجوی مدام آنان را به رخ می کشد و تلاش میکند وانمود کند که در داخل ایران کسانی هستند که […]

در رسانه های فرقۀ رجوی مدام از یک واژه ای تحت عنوان ” کانون های شورشی ” نام می برند، داستان این کانون های شورشی و یا بهتر بگویم کانون های مرگ رجوی چیست؟

چرا رجوی مدام آنان را به رخ می کشد و تلاش میکند وانمود کند که در داخل ایران کسانی هستند که خواهان مجاهدین هستند؟

با یک هشدار شروع کنم؛ دوستان ، جوانان ، کسانی که دل در گروه میهن دارید، آگاه باشید، به دام فریب های فرقۀ رجوی نیفتید که آخر و عاقبت ندارد!

همواره یکی از مهمترین تلاش های ما در انجمن های نجات و یا در هر فعالیتی که جنبۀ انسانی داشته این بوده و هست که نگذاریم جوانان این مملکت به دام عناصر ضد انسانی بیفتند. معمولا رسانه های رجوی با پوششی بغیر از مجاهدین وارد می شوند زیرا میدانند که در جامعه ایران طرد شده اند و دوست داشتنی نمی باشند، مردم ایران سالهاست که دیگر فریب سخنان فرقۀ رجوی ( سازمان مجاهدین خلق ) را نمی خورند. لذا رهبران تشکیلات با دروغ و تزویر وارد شده و با اسامی و عناوینی وارد شده که مطلقا دروغ هستند، همگی از داخل کشور آلبانی و از مقری تحت عنوان ” اشرف 3 ” در حال فعالیت هستند، با عکس هایی که مربوط به آنان نیست، با اسامی که اساسا جعلی می باشند، با تاریخچه ای از خودشان که هیچ مطابقتی با ماهیت آنها ندارد.

من می فهمم که برخی ممکن است از حاکمیت ایران دلخوریهایی داشته باشند، از وضعیت و معیشت گلایه هایی از حاکمان داشته باشند، از نحوۀ اداره امور و مدیریت گلایه داشته باشند، ولی اینها دلیل نمی شود که بخواهیم با بدترین دشمنان کشورمان همکاری نمائیم، با تحریک و ترغیب و تشویق آنها دست به اقداماتی بزنیم که باعث مرگ انسان های بی گناه بشویم، کاری بکنیم که هم خودمان و هم خانواده هایمان آسیب های جسمی و روحی ببینند!

در فضای مجازی اینگونه افراد که قصد سوء استفاده از جوانان را دارند کم نمی باشند، ولی مهم است که فریب نخورده و وارد دامی که آنها پهن کرده اند نشویم.

برای آشنایی شما عرض کنم که آنان ابتدا تلاش میکنند با یک اسم جعلی و با یک عکس جعلی وارد گفتگو با شما شوند. معمولا ممکن است شما اخیرا پستی گذاشته باشید که بیانگر ناراحتی شما از وضعیت اقتصادی در ایران باشد. اینها در جستجوی فضای مجازی به کسانی که به نوعی ناراحتی خودشان را از وضعیت موجود بیان کرده اند مراجعه کرده و باب گفتگو را با چت کردن می گشایند. سلام داده و خودشان را یک دانشجوی فراری، یک خبرنگار آزاد در خارج کشور، یک فعال سیاسی، یک کسی که دلسوز ایران و ایرانی است و همچین عناوینی که شما را بخود جلب کند استفاده کرده و شما را بخودشان جلب می نمایند. در ابتدا زیاد با شما گپ نمی زنند، تلاش میکنند شما را بخودشان علاقمند کرده و در وسط چت ارتباطشان را با شما قطع کرده و شما را بقول معروف تشنه رها کنند. بخصوص که خودش را از یک کشور اروپایی و یا آمریکایی معرفی کرده و شما هم علاقمند شده اید، بویژه اگر خودش را دختری معرفی کند که به تازگی از ایران فرار کرده و در حال فعالیت علیه حکومت است.

بعد از چند گفتگو شما را با پول فریفته و بیشتر جذب خودشان میکنند، در قدم های بعدی خواستار کارهای عملی از شما خواهند شد، مانند گرفتن عکس و فیلم از مکانهای امنیتی و یا حائز اهمیت تا برایشان ارسال کنید. تمامی اینکارها برای زمان دیگری است، برای انجام عمل های بالاتر و بیشتر و خطرناکتر. شما با هر گامی که به سمت آنان بر میدارید در حال دادن چراغ سبز به آنان می شوید. به آنها میدان میدهید که خواسته های بالاتر و خطرناکتر آنان را طلب کرده و وارد مراحل بسیار حساس و خطرناکی بشوید که دیگر بازی کردن با جان شما خواهد بود.

دوستان بازی با امنیت جانی و روانی جامعه مطلقا درهیچ جای دنیا پذیرفته نیست، در هر جایی از دنیا اقدام علیه امنیت ملی جرمی است بسیار سنگین که اشد مجازات را در پی دارد. شما فکر نکنید که انداختن یک بمب دست ساز مانند بازی چهارشنبه سوری است که اگر هم دستگیر شدید روز بعد آزاد خواهید شد، چونکه فرق بسیاری است با چهارشنبه سوری و انجام یک عملیات تروریستی.

میخواهم بگویم که گول وعده هایی که میدهند را نخورید. ممکن است به شما بگویند که به محض انجام یک عملیات شما را از کشور خارج خواهند کرد، یا پول بسیاری به حساب شما خواهند ریخت که شما را از مشکلات اقتصادی نجات دهند، ولی همگی دروغ است، آنها هر بار از شما بعنوانی دیگر کار خواهند خواست تا جایی که بالاخره دستگیر شده و کارتان خاتمه یابد.

بعد از دستگیری شما دیگر کسی نخواهد بود که شما را نجات دهد، دیگر خبری از وعده های دروغین افرادی که با شما در تماس بودند نخواهد بود، شما تک و تنها و دست بسته در گوشۀ زندان به گذشته ای فکر خواهید کرد که پشیمانی آن هیچ سودی نخواهد داشت.

از بکارگیری این واژه معذرت میخواهم، ولی هر کسی که فریب رجوی را بخورد سرانجام مانند یک دستمال کاغذی خواهد شد، کسی که فریب خورده باشد در هیچ زمینه ای آخر و عاقبت نداشته و ندارد. بعد از اتمام کار دور انداخته می شود! لذا واقعا باید این گونه مسائل را جدی گرفت و به دام نیفتاد.

بخشعلی علیزاده