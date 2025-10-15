جلسه برخط اعضای کمیته بانوان انجمن نجات خوزستان و انجمن نجات آلبانی

روز سه شنبه مورخه 22 مهرماه 1404 اعضای کمیته بانوان انجمن نجات خوزستان در دفتر این انجمن گردهم آمدند تا فعالیت های چند ماه گذشته خود را جمع بندی کرده و در مورد ادامه روند فعالیت کیفی تر این کمیته با هم تبادل نظر نمایند. قبل از شروع مسئول انجمن نجات خوزستان ضمن خیرمقدم به […]

روز سه شنبه مورخه 22 مهرماه 1404 اعضای کمیته بانوان انجمن نجات خوزستان در دفتر این انجمن گردهم آمدند تا فعالیت های چند ماه گذشته خود را جمع بندی کرده و در مورد ادامه روند فعالیت کیفی تر این کمیته با هم تبادل نظر نمایند.

قبل از شروع مسئول انجمن نجات خوزستان ضمن خیرمقدم به تمامی اعضای کمیته از زحمات و تلاش های همه آنها تشکر کرد و گفت قریب به یک سال است که بخش کمیته بانوان انجمن نجات خوزستان با عضویت یک الی دو نفر از بانوانی که خود از اعضای خانواده های افراد گرفتار در فرقه رجوی بودند، تاسیس شد و فعالیت خود را آغاز کرد. عضویت در این کمیته که با اهداف خیرخواهانه و انسانی و در راستای اهداف کلی انجمن نجات است تا به امروز روند رو به رشدی داشته که انشالله بعد از این جلسه شاهد فعالیت بیشتر این انجمن خواهیم بود.

بعد از صحبت های مسئول انجمن نجات خوزستان جلسه اعضای کمیته بانوان انجمن به صورت اختصاصی ادامه پیدا کرد. مسئول کمیته روند جلسه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هر کدام از بانوان پیشنهادات خوبی برای روند کیفی تر فعالیت کمیته ارائه دادند. که انشاالله به سمت اجرایی کردن آن خواهیم رفت.

وی در ادامه گفت: آنچه من از صحبت های بانوان گرفتم این بود که همه آنها بر این نکته تاکید داشتند که باید از تمامی ظرفیت ها برای رساندن صدای اعتراض خانواده های اعضای دربند فرقه رجوی نسبت به اعمال محدویت های غیرانسانی رهبران آن برای جلوگیری از ارتباط اعضا با خانواده هایشان استفاده کنیم و این صدای حق طلبانه را به گوش مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری برسانیم.

در بخش دیگری از جلسه کمیته بانوان، حاضرین در جلسه ارتباط بر خطی با انجمن نجات آلبانی که عمدتا بانوان عضو انجمن نجات آلبانی در آن حضور داشتند برقرار کردند و با هم به تبادل نظر پرداختند.

در این ارتباط بر خط بانوان عضو انجمن نجات آلبانی تاسیس کمیته بانوان انجمن نجات خوزستان را به اعضای آن تبریک گفته و ابراز امیدواری کردند که در کنار هم بتوانند برای پیشبرد اهداف کلی انجمن قدم بردارند و با هم تبادل نظر بیشتری داشته باشند.

اعضای کمیته بانوان انجمن نجات خوزستان هم از زحمات و تلاش های بانوان عضو انجمن نجات آلبانی تشکر کرده و گفتند: شما در خط مقدم نبرد با گروه رجوی هستید و از اینکه می بینیم از موضع انسانی برای نجات عزیزان از دام گروه رجوی تلاش می کنید سپاسگزاریم و امیدواریم با تلاش های مشترک مسیر نجات همه کسانی که در کمپ اشرف 3 گرفتار رهبران ددمنش تشکیلات رجوی هستند را هموار کنیم.

در جریان این تماس بر خط همچنین آقای آلدو سولولاری رییس انجمن نجات آلبانی ضمن تشکر از تماس بر خط کمیته بانوان و حمایت های صمیمانه آنها از انجمن نجات آلبانی ابراز امیدواری کرد که این جلسات مشترک ادامه یابد و هر دو انجمن در راستای اهداف مشترک که همانا آزادی اسیران در بند از فرقه رجوی است به موفقیت نهایی دست یابند.

در پایان جلسه اختصاصی بانوان عضو کمیته و ارتباط برخط با انجمن نجات آلبانی، مسئول انجمن نجات خوزستان یکبار دیگر از بانوان بابت شرکت در این جلسه تشکر کرد و گفت: کمیته بانوان انجمن نجات خوزستان بخشی از این انجمن است که می خواهیم با هم فکری و کمک همدیگر به صورت کیفی تر در راستای اهداف کلی انجمن نجات قدم برداریم و همانطور که می دانید انجمن نجات هدفی جز افشای ماهیت فریبکارانه تشکیلات رجوی و کمک به خانواده های اعضای گرفتار در این گروه برای نجات عزیرانشان ندارد.

بانوان شرکت کننده در جلسه نیز هر کدام ضمن تشکر از برگزاری جلسه کمیته بانوان و مهمان نوازی انجمن نجات خوزستان گفتند: اتفاقا امروز جلسه خوبی بود که در آن نقطه نظرات و پیشنهادات خوبی برای کیفی تر شدن فعالیت کمیته طرح شد و امیدواریم که با تلاش و کمک به همدیگر همگام با دیگر اعضای انجمن نجات خوزستان در راستای نجات همه کسانی که گرفتار در کمپ مانز (اشرف 3) هستند قدم برداریم.

در پایان اعضای کمیته بانوان انجمن نجات خوزستان نهار را در دفتر انجمن صرف کردند.