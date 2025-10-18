مسئول سرکوب نیروها و مجیزگو رجوی ها و دیگر هیچ

اخیراً پیام به اصطلاح مسئول اول گروه تروریستی و مزدور مجاهدین خلق در سایت این گروه منتشر شد. اسم مسئول اول در ظاهر پر طمطراق است و اینگونه به نظر می رسد که گویا تمام تصمیم گیری های مربوط به این گروه توسط این شخص اتخاذ می شود اما این خلاف حقیقت است. زهرا مریخی […]

اخیراً پیام به اصطلاح مسئول اول گروه تروریستی و مزدور مجاهدین خلق در سایت این گروه منتشر شد.

اسم مسئول اول در ظاهر پر طمطراق است و اینگونه به نظر می رسد که گویا تمام تصمیم گیری های مربوط به این گروه توسط این شخص اتخاذ می شود اما این خلاف حقیقت است.

زهرا مریخی و دیگر کسانی که بعد از مریم رجوی به عنوان مسئول اول تعیین شدند همگی، نه تنها هیچ اختیاری برای تعیین تکلیف کردن خط و خطوط گروه مجاهدین خلق ندارند، بلکه مطیع مطلق اوامر رجوی ها هستند. این چیزی نیست که من بگویم، چیزی است که خودشان بارها و بارها گفته اند و اعلام کرده اند که “از خودشان چیزی ندارند و هر چه دارند متعلق به مسعود و مریم رجوی است و افتخارشان ذوب شدن در مسعود و مریم رجوی است” و امضا داده اند به محض این که از خط این دو نفر خارج شوند، آنها را بلافاصله از این سمت برداشته شوند.

برای آن که این موضوع بهتر مشخص شود، کافی است تحقیق کنید که در طول مدتی که زهرا مریخی و امثال او مسئول اول این گروه بوده اند چند بار خط و خطوط کاری را مشخص کرده اند؟ جوابی که خواهید یافت برابر صفر است.

آنها مطلقاً اجازه چنین کاری را ندارند و حداکثر می توانند در ایامی مثل سالگرد تاسیس این گروه یا سالگرد معرفی مریم رجوی به عنوان مسئول اول یا رئیس جمهور مادام العمر گروه ، پیامی بدهند که البته در آن باید تاکید کنند که رهبرشان مسعود و مریم رجوی است و پیام باید مملو از مجیزگویی از این دو نفر باشد.

اما کاربرد مسئول اولی برای رجوی ها چیست؟

مسئول اول مسئول اصلی سرکوب اعضای ناراضی و خواهان جدایی است. او باید بر این امر نظارت داشته باشد که نشست های تفتیش عقاید روزانه به اسم «نشست عملیات جاری» و نشست های ترویج بی حیایی و گرفتن آتو از اعضا به اسم «نشست غسل هفتگی» بدون وقفه و مستمرا برگزار شوند تا مختصات هر عضو روزانه برای مسئولین به روز شود و بتوانند اعضای دارای مشکل، ناراضی و خواهان جدایی را از طریق این نشست ها زود شناسایی کنند.

و روشهای برخورد با آنها را تعیین کنند. مسئول اول در این رابطه باید در برابر مسعود و مریم رجوی پاسخگو باشد.

کار دیگر مسئول اول برگزاری نشست هایی با حضور بالاترین مسئولین تشکیلات در قسمت های مختلف است که در آنها روش های فریب دادن، سر کار گذاشتن و یا سرکوب و تحت فشار قرار دادن اعضای مشکل دار، ناراضی یا خواهان جدایی که از طریق نشستهای «عملیات جاری» و «غسل هفتگی» شناسایی شدند، مشخص می شود. البته خط اصلی را او از مسعود و مریم رجوی می گیرد اما حالا که رجوی ها در آلبانی نیستند او مسئول پیشبرد و اجرای این کارهاست.

مسئول اول نه سواد درست و حسابی ، نه مدرک معتبری و نه تخصص خاصی دارد. او از هر نظر مانند بقیه اعضای مجاهدین خلق بدلیل آن که سال هاست از دنیای خارج از مجاهدین خلق جدا شده است، یک عقب افتاده تمام عیار است اما فرقش با بقیه این است که خشن ترین، بد دهن ترین و سرکوبگر ترین فرد تشکیلات است (البته تا زمانی که من در این تشکیلات بودم، مهوش سپهری به عنوان لمپن ترین سر آمد همه آنها بود).

کاربرد دیگر مسئول اول برای رجوی ها، مجیز گویی و چاپلوسی درباره این دو نفر است.

توان مجیزگویی و چاپلوسی قوی به اضافه داشتن روحیه بالای سرکوب اعضا و کنترل تشکیلات در یک فرد، ملاک های لازمی هستند تا آن فرد از سوی رجوی ها به عنوان مسئول اول تعیین شود. همه کاری که مسئول اول مجاهدین خلق انجام می دهد حول همین دو موضوع است و بس.

ایرج صالحی