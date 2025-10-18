مصاحبه ویژه با نماینده حقوقی اعضای جدا شده

اخیرا شاهد واکنش های شدید و وقیحانه سران مجاهدین خلق در شبکه های وابسته به این گروه، برعلیه اعضای نجات یافته از این تشکیلات که به عنوان شاهدان عینی در جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات بیش از 104 تن از اعضای مجاهدین خلق حاضر شدند بودیم. همچنین با عنایت به موضع گیری برخی از وکلای […]

همچنین با عنایت به موضع گیری برخی از وکلای متهمان در خصوص شهادت اعضای نجات یافته، انجمن نجات مصاحبه ویژه ای با نماینده حقوقی اعضای جدا شده از تشکیلات مجاهدین خلق ترتیب داده است.

در این مصاحبه صمد اسکندری، در خصوص جایگاه شهود در این جلسات و قوانین حمایت از شهود و مفاد بیانیه ما شهادت می دهیم را تشریح میکند.