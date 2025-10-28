دام جدید مجاهدین خلق برای ایرانیان مقیم در خارج از کشور

تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق از نهادی پوششی تحت عنوان “کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران” رونمایی کرد که این نهاد، هدفی جز تلاش مذبوحانه برای بازسازی چهره‌ منفور این تشکیلات ترورریستی ندارد. مجاهدین خلق که همواره به دلیل همکاری با دشمنان ملت، دست داشتن در ترورهای متعدد و خیانت به منافع ملی ایران، در تمام دنیا […]

تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق از نهادی پوششی تحت عنوان “کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران” رونمایی کرد که این نهاد، هدفی جز تلاش مذبوحانه برای بازسازی چهره‌ منفور این تشکیلات ترورریستی ندارد.

مجاهدین خلق که همواره به دلیل همکاری با دشمنان ملت، دست داشتن در ترورهای متعدد و خیانت به منافع ملی ایران، در تمام دنیا به عنوان تروریست شاخته می‌شود، تلاش دارد با عناوین جدید و شعارهای فریبنده‌ دموکراسی و ملی‌گرایی، خود را به‌ عنوان گروهی هنوز زنده معرفی کند.

بیانیه‌ منتشر شده از طرف این کانون، پر از توهمات مجاهدین خلق است که سال‌هاست تحت سرکردگی فرقه رجوی بیان شده است.

حمایت علنی اعضای ارشد مجاهدین خلق از این کانون، مهر تأییدی است بر این حقیقت که این حرکت، بخشی از یک طرح حساب‌شده برای فریب افکار عمومی است.

ایرانیان خارج از کشور باید با هوشیاری و آگاهی، از ماهیت این فریب‌کاری‌ها اطلاع یابند و اجازه ندهد این تشکیلات خائن رو به مرگ بار دیگر با نقاب دموکراسی به اهداف شوم خود نزدیک شود. تاریخ گواه است که مجاهدین خلق هرگز خیرخواه ایران و ایرانی نبوده‌اند و هرگونه نزدیکی به مجاهدین خلق، به معنای همراهی با دشمنان ملت ایران است.