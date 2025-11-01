نامه برادر فریدون طاهری به دولت آلبانی

ریاست محترم دولت آلبانی با سلام و احترام اینجانب محمد طاهری برادر فریدون طاهری هستم. برادرم 28 سال است که در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق حضور دارد و هم اکنون در کمپ سازمان مجاهدین خلق در آلبانی به سر می برد. برادر عزیزم در طول حضور طولانی مدت در سازمان مجاهدین از ارتباط با خانواده […]

ریاست محترم دولت آلبانی

با سلام و احترام

اینجانب محمد طاهری برادر فریدون طاهری هستم. برادرم 28 سال است که در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق حضور دارد و هم اکنون در کمپ سازمان مجاهدین خلق در آلبانی به سر می برد.

برادر عزیزم در طول حضور طولانی مدت در سازمان مجاهدین از ارتباط با خانواده و دنیای بیرون کاملا محروم بوده است.

درخواست ما این است که بررسی فرمایید، موقعیت ایشان در این سازمان چیست و چه نقشی دارد، وظیفه او چیست، آیا در طی این مدت حق انتخاب و آزادی تصمیم گیری برای ایشان وجود داشته یا خیر؟ آیا وضعیت موجود با حقوق بشر سازگاری دارد؟ با توجه به شرایط خاص سازمان و محدودیت های اعمال شده بر اعضای آن آیا نگهداری فردی به مدت 28 سال بدون اجازه ملاقات با خانواده و یا دستیابی به حقوق اجتماعی و انسانی فردی مطابق با حقوق بشر است؟

آیا یک گروه یا سازمان می تواند فردی را از حقوق انسانی خود از جمله حق ارتباطات، آزادی تصمیم گیری و حق زندگی شخصی ( ازدواج ) محروم کند؟

ما به شدت نگران تآثیرات روحی و روانی این مدت طولانی از محرومیت ایشان هستیم.

ما از شما تقاضا داریم که شرایط مورد بررسی قرار گیرد و اجازه ارتباط با برادر عزیزم از طریق ملاقات حضوری یا وبیناری فراهم گردد.

همچنین درخواست دارم تا کمیته ای مستقل وضعیت حقوقی و انسانی ایشان را ارزیابی کند، بخصوص گرفتن حق ازدواج که یک حق رایج انسانی است چرا توسط این سازمان بر اعضا تحمیل شده است.

ضمناً با چه مجوزی افراد را 28 سال و بیشتر در حوضه ایدئولوژی خود محصور کرده است.

با تشکر از توجه شما به این موضوع حساس و حقوق بشر امیدوارم گام های مثبتی در راستای برقراری عدالت و حمایت از حقوق انسانی ایشان برداشته شود.

با تشکر

محمد طاهری