نامه فرشته میرزایی به برادرش ستار میرزایی در کمپ مجاهدین خلق

سلام و درود بی کران خدمت برادر عزیزم ستار میرزایی

امیدوارم که حالت خوب و خوش باشد. برادر عزیزم خدا را شکر حال ما خوب است. برادرجان هم اکنون که این نامه را برای تو می نویسم در حال گریه کردن هستم. البته تنها غم و غصه ما دل تنگی برای شماست. برادر عزیزم خیلی خیلی دلم برایت تنگ شده است.

برادر جان، تو را به خدا حداقل یک پیام برای ما بفرست و ما را از این دل تنگی و نگرانی در بیاور. نمی دانم کجایی فقط امیدوارم که سالم و تندرست باشید. ملالی نیست جز دوری شما برادر گلم ما هر روز به فکر تو هستیم.

برادر عزیزم، ما هر روز از خاطراتی که با هم داشتیم حرف می زنیم و آرزو می کنیم هر چه زودتر به آغوش گرم خانواده بر گردی.

خواهر کوچکت فرشته