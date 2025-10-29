حرمسرای مسعود رجوی

ازدواج‌های مکرر مسعود رجوی طی کمتر از یک دهه، به اندازه کافی او را در مظان انتقاد و اتهام قرار میدهد. اما شهادت‌های اعضای زن جدا شده از مجاهدین خلق درباره روابط جنسی گسترده مسعود رجوی با دیگر زنان عضو مجاهدین خلق، پرونده او را بیش از پیش تاریک می‌کند. اگر چه این شهادت‌ها به […]

ازدواج‌های مکرر مسعود رجوی طی کمتر از یک دهه، به اندازه کافی او را در مظان انتقاد و اتهام قرار میدهد. اما شهادت‌های اعضای زن جدا شده از مجاهدین خلق درباره روابط جنسی گسترده مسعود رجوی با دیگر زنان عضو مجاهدین خلق، پرونده او را بیش از پیش تاریک می‌کند. اگر چه این شهادت‌ها به دلیل ملاحظات همیشگی که قربانیان تجاوز جنسی در برابر قضاوت افکار عمومی دارند، تاکنون در مراجع رسمی قضایی مطرح نشده اند، اما چند نمونه مستند و چند روایت معتبر از سواستفاده جنسی مسعود رجوی از زنان تشکیلاتش با همدستی مریم رجوی وجود دارند.

تازه‌ترین روایت از روابط نامتعارف جنسی مسعود رجوی را محمدرضا (ری) ترابی، کودک سرباز پیشین مجاهدین خلق منتشر کرده است. پیش تر بتول سلطانی مهم‌ترین شهادت دست اول و مستند از جلسه رقص رهایی و روابط جنسی مسعود رجوی با زنان شورای رهبری را افشا کرده بود. بعدها ایرج مصداقی نیز همچون محمدرضا ترابی روایاتی را به نقل از دیگر زنان جدا شده از فرقه، بدون ذکر نام شخص خاصی، در مصاحبه‌هایش بازگو کرد.

ترابی پیش‌تر نیز در گفتگوهایش با میترا بابک روان درمانگر، اشاره‌ای به ماجرای رابطه جنسی همزمان مسعود رجوی با پنج دختر جوان مجاهد داشت، اما در مورخ 19 شهریور 1404 در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس به شرح دقیقتری از جزئیات این موضوع پرداخت.

این کودک سرباز پیشین مجاهدین خلق که امروز با ده‌ها زن و مرد جوانی که تجربه زیسته مشابه وی داشته‌اند، در ارتباط است، در این رشته توییت، از حق انحصاری مسعود رجوی برای برقراری رابطه جنسی با زنان تشکیلات می‌گوید، حقی که هر مرد دیگری در کیش شخصیتی مسعود رجوی از آن محروم است.

در تشکیلاتی که تجرد اجباری است و همه زنان و مردان عضو آن مجبور به “نفی جنسیت و فردیت” خود هستند، مریم رجوی با عنوان “رییس جمهور برگزیده مقاومت” بستر را برای روابط جنسی آزاد، دسته جمعی، تک نفره، مطابق با قواعد مذهبی محرمیت یا بدون محرمیت، فراهم می‌کند تا “رهبر مقاومت”، مسعود رجوی، از آن بهره‌مند شود.

ری ترابی چنین می‌نویسد:

در فرقهٔ مجاهدین خلق، هرگونه رابطهٔ عاطفی و جنسی برای اعضا ممنوع است. تنها کسی که این حق را دارد، خود رجوی است. او با تکیه بر آیات قرآن و بحث ایدئولوژیکی “محرمیت” این امتیاز را برای خود تئوریزه و مشروع کرده است.

در این قسمت، داستان رابطهٔ جنسی هم‌زمان رجوی با ۵ دختر جوان را بازگو می‌کنم. روایت از زبان یکی از همان دختران است که دیگر عضو فرقه نیست و به‌ دلایل امنیتی و شخصی نمی‌خواهد نامش علنی شود. مریم رجوی هماهنگ‌ کنندهٔ این “دیدار” بود و در صحنه حضور داشت.

در فرقه مجاهدین، رجوی جایگاهی هم‌ردیف پیامبران و امامان دارد. او خداگونه پرستش می‌شود. دیدار با او برای اعضا یک آرزوست؛ برای زنان بیشتر، چون با بحث “محرمیت” همهٔ زنان فرقه در حریم خصوصی او قرار داده شده‌اند.

دخترانی که پای این ماجرا بودند، از کودکی در تشکیلات مجاهدین بزرگ شده بودند. دنیای بیرون را نمی‌شناختند. مغزشویی شده بودند تا عاشق رجوی باشند و او را بپرستند.

روزی فرماندهٔ آنها خبر داد: “برای دیدار با برادر (مسعود رجوی) به پادگان بدیع‌زادگان در نزدیکی بغداد می‌روید.” در بدو ورود، به بخش به‌شدت حفاظت‌شده منتقل شدند.

مریم رجوی آنها را به سالنی خالی برد؛ تنها یک مبل بزرگ وسط سالن بود. چند دقیقه بعد مسعود رجوی وارد شد. لباس خواب ـ پیژامه و تی‌شرت و دمپایی ـ به تن داشت و روی مبل نشست.

مریم به دختران گفت: “بروید پیش مسعود و هر کاری دل‌تان خواست بکنید.” سپس آنها را به روی مبل هدایت کرد و یک ملحفهٔ بزرگ روی آنها کشید. “دیدار” آغاز شد و حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه ادامه داشت. از بازگو کردن جزئیات خودداری می‌کنم چون اصل موضوع چیز دیگری است.

در پایان، رجوی سالن را ترک کرد و مریم رجوی به دختران هشدار داد که “اجازه ندارید هیچ‌وقت دربارهٔ این موضوع با کسی صحبت نکنید؛ حتی بین خودتان.”

بله این است چهره واقعی رجوی ها که خود را “رهبر مقاومت” و “رئیس جمهور برگزیده مقاومت” می‌نامند.

مزدا پارسی