ملاقات مسئول انجمن نجات زنجان با برادر رحمت محبی

روز پنجشنبه مورخه 8/8/1404 مسئول انجمن نجات استان زنجان در محل کار با مرتضی محبی برادر رحمت محبی عضو گرفتار در کمپ مانز مجاهدین خلق دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا آخرین وضعیت اعضای گرفتار در کمپ مجاهدین خلق و فعالیت های خوب انجمن نجات در آلبانی توسط صمد اسکندری مسئول انجمن استان تشریح گردید و گزارش کوتاهی از همایش انجمن نجات آلبانی با شرکت اعضای سابق مجاهدین خلق، خانواده ها، هنرمندان، دانشجویان و فعالان حقوق بشر در هتل هیلتون گاردین تیرانا با حضور تنی چند از حقوق دانان برجسته آن کشور ارائه گردید.

مرتضی محبی برادر عضو گرفتار ضمن قدردانی از زحمات اعضای انجمن نجات، تأکید کرد که درخواست خود و خانواده اش را از طریق سازمان ها و نهادهای حقوق بشری پیگیری میکند و در کنار خانواده های انجمن نجات تا رهایی اسرای دربند مجاهدین به تلاشش ادامه خواهد داد.

آقای محبی ضمن اظهار دلتنگی برای برادرش، ابراز امیدواری کرد در آینده نه چندان دور تمامی اسرای حاضر در کمپ مانز آلبانی آزاد شوند.

صمد اسکندری