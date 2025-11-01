حمایت انجمن نجات یزد از اقدامات انجمن نجات آلبانی

وقتی با حضور پرشور خانواده‌ها در شرایط نامناسب آب و هوای بیابانهای عراق و در گرمای سوزان و سرمای استخوان سوز در مقابل اشرف و یا پایگاه لیبرتی، فرقه رجوی در عراق عرصه را برخود تنگ دید و ناچار شد که مقر اشرف را که روزی آن را نشان شرف خود می‌نامید ترک کند و […]

وقتی با حضور پرشور خانواده‌ها در شرایط نامناسب آب و هوای بیابانهای عراق و در گرمای سوزان و سرمای استخوان سوز در مقابل اشرف و یا پایگاه لیبرتی، فرقه رجوی در عراق عرصه را برخود تنگ دید و ناچار شد که مقر اشرف را که روزی آن را نشان شرف خود می‌نامید ترک کند و با کمک اربابان خویش به آلبانی پناه ببرد و با ذهنیت اینکه دیگر دست خانواده‌ها به آلبانی نخواهد رسید و با خفت و خواری تمام عیار از عراق اخراج شد ،هرگز فکر نمی‌کرد روزی برسد که آنجا هم خانواده‌ها و جدا شدگان روزگار را بر او تیره و تار کنند و خواب را از چشمانش بربایند.

این مقدمه کوتاهی بود که مبین این باشد که الان نیز انجمن نجات آلبانی و اقدامات ارزنده آن یادآور حضور خانواده ها در مقابل پادگان اشرف می باشد.

وقتی که در سایت انجمن نجات و در قسمت انجمن نجات آلبانی اخبار و رویدادهای این انجمن را مطالعه ‌کنید، خواهید دید که انجمن نجات آلبانی از بدو شکل گیری تا این لحظه و خصوصا فعالیت ها در یکی دو ماه گذشته همگی در خور تحسین و شایسته تقدیر است .

برملا نمودن ماهیت شیطانی و غیر انسانی سران تشکیلات تروریستی رجوی اصلی ترین اقدامی است که این عزیزان علیرغم تهدیدات و توهین های بی شمار دست از آن نکشیده و هر بار مصمم تر از قبل و با تلاش مضاعف سعی بر برملا نمودن اقدامات پلیدانه فرقه دارند .

جا دارد به چند نمونه از این اقدامات و فعالیت ها به شرح ذیل و به صورت تیتر وار اشاره کرد که مشروح این اقدامات در سایت انجمن درج گردیده است.

1- کنفرانس انجمن نجات در آلبانی از روز جهانی سازمان ملل

2- همایش افشاگرانه انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز سازمان ملل

3- حضور اعضای انجمن نجات آلبانی در برنامه فرهنگی تیرانا

4- دیدار انجمن نجات آلبانی با هیئت وکلای این کشور

5- حضور اعضای انجمن نجات آلبانی در تجمع غرور آلبانی در میدان مرکزی تیرانا

و کلام آخر اینکه انجمن نجات استان یزد به نمایندگی از طرف خانواده های اسیران تحت پوشش، قدردان زحمات این عزیزان بوده که در تلاشی خستگی ناپذیر به انحا مختلف سعی دارند تا ماهیت ضد بشری تشکیلات رجوی را برای جهانیان و به خصوص برای مردم آلبانی افشا کنند و صدای دادخواهی ما را به آنها منتقل کنند.

با آرزوی توفیق روزافزون برای این عزیزان

محمد حسین سعادت