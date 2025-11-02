کانونهای شورشی| از قصه تا واقعیت

سیروس غضنفری، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق و عضو کنونی انجمن نجات آذربایجان شرقی در گفتگویی به موضوع کانون های شورشی که اخیراً تشکیلات رجوی در رسانه هایشان مانور زیادی روی آن می دهند، پرداختند. در این گفتگو نحوه شکل گیری کانون های شورشی، مفهوم این عبارت و حوزه و قدرت عمل واقعی آن و […]

سیروس غضنفری، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق و عضو کنونی انجمن نجات آذربایجان شرقی در گفتگویی به موضوع کانون های شورشی که اخیراً تشکیلات رجوی در رسانه هایشان مانور زیادی روی آن می دهند، پرداختند.

در این گفتگو نحوه شکل گیری کانون های شورشی، مفهوم این عبارت و حوزه و قدرت عمل واقعی آن و همچنین ادعاهای سازمان در این باره مورد بررسی قرار می گیرد.

این گفتگو ضمن روشنگری درباره ماهیت واقعی کانون های شورشی، تلاش دارد تا ذهن خانواده ها و نسل جوان را در این باره روشن نماید تا فریفته ادعاهای پوچ و توخالی عوامل رجوی نشوند نیروی جوانی شان صرف مطامع قدرت طلبانه رجوی نشود.