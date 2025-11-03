فریدون جان سالهاست که شوق دیدارت را داریم

در این نامه، خواهرش ملیحه و برادرانش رشید و مجتبی طاهری، شوق دیدار برادرشان که 28 سال است در تشکیلات مخوف فرقه رجوی محصور شده را دارند. خواهر و برادرانش او را به بازگشت به آغوش گرم خانواده دعوت می کنند و برای بازگشتش به جمع خانواده لحظه شماری و انتظار می کشند. فریدون عزیزم […]

فریدون عزیزم

سال هاست که شوق دیدارت را داریم. همه اعضای خانواده امید دارند که روزی شما را در جمع خویش ببینند.

برادر عزیزمان فریدون جان، شب و روز دعا می کنیم هر چه زودتر خودت را نجات دهی و از قید و بند اسارت خودت را رهایی بخشی و به آغوش گرم خانواده برگردی.

فریدون جان، تمام اعضای خانواده از قبیل برادر، خواهر و برادرزاده چشم به در دوخته اند و آمدن شما را انتظار می کشند.

برادر جان ما برای دیدنت لحظه شماری می کنیم، از راه دور تو را می بوسیم و برای بازگشت شما به کانون خانواده دعاگو هستیم.

از سازمان جهانی صلیب سرخ و دولت آلبانی تقاضای ملاقات حضوری با برادرمان داریم.

با تشکر

ملیحه ، رشید و مجتبی طاهری