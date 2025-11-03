بعضی اوقات در رسانهها و صفحات وابسته به فرقه رجوی اقدام به بازنمایی دیدارهای ساختگی بین افرادی که از مناسبات جدا شدهاند و اعضای خانوادهی آنان در داخل تشکیلات کردهاند. اینگونه نمایشها به عنوان ابزاری سوءاستفاده میشوند تا به مخاطب القا شود که خانوادهها میتوانند «بهراحتی» با عزیزانشان ملاقات کنند. این انجمن تاکید میکند که […]
بعضی اوقات در رسانهها و صفحات وابسته به فرقه رجوی اقدام به بازنمایی دیدارهای ساختگی بین افرادی که از مناسبات جدا شدهاند و اعضای خانوادهی آنان در داخل تشکیلات کردهاند. اینگونه نمایشها به عنوان ابزاری سوءاستفاده میشوند تا به مخاطب القا شود که خانوادهها میتوانند «بهراحتی» با عزیزانشان ملاقات کنند.
این انجمن تاکید میکند که این عمل نه یک رویداد واقعی و عادی، بلکه بخشی از روش شناختهشده و سیستماتیکِ تبلیغاتیِ فرقه است که با اهداف مشخص و از پیش طراحیشده اجرا میشود.
این یک عمل تبلیغاتی سازمانیافته است.
شخصیتهایی که در این اقدامات نشان داده میشوند غالباً افرادی هستند که جداشده معرفی میشوند اما در عمل تحت نفوذ یا هدایت دفاتر و ساز و کارهای تبلیغاتی فرقه قرار دارند. بنابراین این نمایشها قابلاعتنا به عنوان «نمونه ملاقات آزاد» نیستند و باید بهعنوان عملیاتِ تبلیغاتیِ سازمان تحلیل شوند.
هدفِ این روش: فریب افکار عمومی و کتمان حقایق
هدف اصلی از چنین نمایشهایی، تغییر ادراک عمومی و تضعیف حرکت خانوادهها برای مطالبه ملاقاتهای واقعی است. در عمل، دهها درخواست ملاقات از سوی خانوادهها ثبت شده است؛ اما پاسخهای سازمان به این درخواستها غالباً عبارت بودهاند از ممنوعیت ملاقات، تحقیر، تهمت و گاه خشونت علیه خانوادهها. نمایشهای صحنهچینی نمیتواند و نباید جایگزین حق طبیعی و انسانی خانوادهها برای تماس و دیدار واقعی گردد.
پرسش اصلی که باید مطرح شود
اگر این نمایشها نشانگرِ «آزادی ملاقات» هستند، چرا خانوادههای واقعی و دلسوز امکان دیدار یا حتی تماس ساده تلفنی با عزیزانشان را پیدا نمیکنند؟ چرا درخواستهای واقعی خانوادهها بهطور مکرر با مانعتراشی و اتهامزنی مواجه میشود؟ این تناقض نشاندهندهی آن است که نمایشها صرفاً ترفندی برای گمراهسازی افکار عمومی است.
نتیجه اینکه
این گونه نمایشها بخشی از رویه تبلیغاتی و کنترل اطلاعاتِ فرقه است که با هدف مشروعنمایی و پوشاندن شرایط واقعی اعضا اجرا میشود. انجمن نجات آلبانی این روش را افشا میکند و از نهادهای حقوق بشری، رسانههای مستقل و افکار عمومی میخواهد که با دقت و حساسیت، اینگونه اقدامات نمایشی را بهعنوان بخشی از استراتژی تبلیغاتیِ فرقه بررسی کنند و برای احقاق حق ملاقاتِ آزاد خانوادهها فشار بیاورند.
انجمن نجات آلبانی