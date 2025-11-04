تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان ماه سال 1358 توسط دانشجویان مسلمان، در آن ایام واکنش های مختلفی در بین گروه ها، احزاب و شخصیت های سیاسی در پی داشت. مجاهدین خلق یکی از گروههایی بود که با سوء استفاده از فضای ملتهب پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 در صدد ایجاد آشوب و […]

مجاهدین خلق یکی از گروههایی بود که با سوء استفاده از فضای ملتهب پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 در صدد ایجاد آشوب و برهم زدن اوضاع در داخل کشور بود. ابوالحسن بنی صدر که در آن ایام ریاست جمهوری کشور را عهده دار بود هم سو با تفکرات مجاهدین خلق نقشه ای در خصوص واقعه تسخیر سفارت آمریکا در سر داشت. برخلاف عقاید اولیه بنیانگذاران مجاهدین خلق مبنی بر مبارزه با امپریالیسم، رجوی نه در شکل و نه در محتوا هیچ تمایلی برای تداوم شعار مبارزه با آمریکا از خود نشان نمی داد. عوامل مجاهدین تلاش داشتند در 13 آبان سال 1358 با حمله به دانشجویان پیرو خط امام اختیار سفارت آمریکا را شخصا به دست گیرند تا به واسطه آن جو اجتماعی و سیاسی ایران را هر چه بیشتر به نفع خودشان متلاطم کرده و شاید مسیر انقلاب نو پا را منحرف کنند.

سرکرده مجاهدین با طراحی حمله به دانشجویان و تصرف سفارت آمریکا در صدد بود که به هر شکلی خون ریزی در درگیری رخ دهد و شرایط و جو سیاسی کشور هر چه بیشتر متاثر از اقدامات مخرب آنها شود.

از طرفی بنی صدر نیز تلاش داشت کارمندان سفارت آمریکایی را جهت خوش خدمتی تحویل آمریکا دهد تا امتیازاتی برای دولتش کسب نماید از این رو در عمل با عوامل مجاهدین هم سویی می کرد. شگرد ایجاد آشوب و تشنج از ترفند های نخ نمای مجاهدین در مقاطع مختلف به ویژه در اغتشاشات سال های گذشته در داخل به کرات ملاحظه شده است ولی هوشیاری مردم در قبال تحرکات مجاهدین در سرفصل تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و آشوب های گذشته در داخل کشور تمامی طرح ها و نقشه های شوم مجاهدین را در هم شکسته است و امروزه به وضوح برای همگان روشن گردیده که مواضع سران جنایتکار مجاهدین در قبال آمریکا نیازی به پرده ندارد و آنها عملا در میدان به عنوان ستون پنجم و مهره های اطلاعاتی آمریکا تبدیل به مزدوران حرفه ای علیه مردم و منافع ملی کشورمان شده اند.

صمد اسکندری