انجمن نجات اصفهان میزبان برادر اصغر پوریا مفرد

روز دوشنبه 12 آبانماه 1404، اعضای انجمن نجات اصفهان با برادر اصغر پوریا مفرد در دفتر انجمن دیدار و گفتگو کردند. آقای پوریا مفرد دکترای پزشکی و نزدیک به بالای 20 سال سابقه ریاست بیمارستان و استاد دانشگاه و مسئولیت های مهم پزشکی را در کارنامه خود دارد و با 30 سال فعالیت در این […]

روز دوشنبه 12 آبانماه 1404، اعضای انجمن نجات اصفهان با برادر اصغر پوریا مفرد در دفتر انجمن دیدار و گفتگو کردند.

آقای پوریا مفرد دکترای پزشکی و نزدیک به بالای 20 سال سابقه ریاست بیمارستان و استاد دانشگاه و مسئولیت های مهم پزشکی را در کارنامه خود دارد و با 30 سال فعالیت در این حوزه بازنشست شده است.

وی فردی بسیار مخلص و متواضع میباشد که همین خصوصیات و خصائل شخصیتی باعث شده تا علیرغم اختلاف شدید عقیدتی، پیگیر رهایی برادرش اصغر باشد که بیش از 4 دهه در تشکیلات سازمان مجاهدین گرفتار است.

اعضای انجمن که از قبل شناختی از شخصیت دکتر پوریا مفرد داشتند، مشتاقانه منتظر حضور ایشان بودند.

آقای پوریا مفرد در میان صحبت هایش اظهار داشت که برادرم اصغر از افراد بسیار مومن و نمازخوان بوده که از همان اوایل انقلاب فریب شعارهای گول زننده مجاهدین را خورد و اگرچه میدانم بشدت شستشوی مغزی شده اما امید دارم با تلاش های انجمن نجات بتوانیم برای رهایی او تلاشی اثر بخش انجام دهیم.

اعضای انجمن نجات اصفهان نیز آخرین وضعیت تشکیلات مجاهدین و رهبران آن، شرایط و ضوابط داخل تشکیلات و وضعیت افراد گرفتار را برای آقای پوریا مفرد تشریح نمودند و تشکیل و ثبت رسمی دفتر انجمن نجات آلبانی و آخرین فعالیت های اجتماعی سیاسی آن دفتر و نقش بسیار موثرش در حمایت از افراد جداشده را بطور کامل برای ایشان تبیین نمودند که مورد استقبال و تشویق و امیدواری وی گردید.

این دیدار بعلت بیان شیوا و تعاریف دلنشین آقای پوریا مفرد تا ظهر بطول انجامید و با عکس یادگاری و قول دیدار مجدد و ادامه همکاری به پایان رسید.