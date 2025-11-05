پیام تسلیت مدیر عامل انجمن نجات به آقای ولی دوستی

انالله و انا الیه راجعون با کمال تأسف و تأثر مطلع شدم که ابوی گرامی همکار عزیزمان آقای ولی دوستی، مدیر محترم انجمن نجات کرمانشاه، شب گذشته به رحمت ایزدی پیوسته است. از جانب خانواده بزرگ نجات، اعم از خانواده های چشم انتظار و نجات یافتگان، این ضایعه را به آقای ولی دوستی و دیگر […]
انالله و انا الیه راجعون
با کمال تأسف و تأثر مطلع شدم که ابوی گرامی همکار عزیزمان آقای ولی دوستی، مدیر محترم انجمن نجات کرمانشاه، شب گذشته به رحمت ایزدی پیوسته است.
از جانب خانواده بزرگ نجات، اعم از خانواده های چشم انتظار و نجات یافتگان، این ضایعه را به آقای ولی دوستی و دیگر بازماندگان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای خانواده ایشان صبر جمیل آرزومندم.
ابراهیم خدابنده