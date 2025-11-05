جوانان هوادار مجاهدین خلق یا اشخاص هزار چهره!

اخیراً مجاهدین خلق در پاریس برنامه ای برگزار کردند و مدعی شدند که شرکت کنندگان جوانانی بودند که به مجاهدین خلق پیوستند. تعدادی از این افراد را نیز به عنوان نماینده مشخص کردند تا صحبت کنند. اما سوال این است که آیا این افراد جوانانی بودند که اخیراً جذب مجاهدین خلق شدند؟ گردشی در اینترنت […]

اخیراً مجاهدین خلق در پاریس برنامه ای برگزار کردند و مدعی شدند که شرکت کنندگان جوانانی بودند که به مجاهدین خلق پیوستند. تعدادی از این افراد را نیز به عنوان نماینده مشخص کردند تا صحبت کنند. اما سوال این است که آیا این افراد جوانانی بودند که اخیراً جذب مجاهدین خلق شدند؟

گردشی در اینترنت و جستجوی نام آنان نشان می دهد که این افراد سال های سال است در برنامه های مختلف مجاهدین خلق در خارج از ایران شرکت می کنند و اصلاً جدید نیستند و مجاهدین خلق کماکان ابتر و ناتوان از جذب نیرو می باشند. ضمن اینکه مشخص می شود انجمن های گوناگونی که مجاهدین خلق اسم می برند اولاً شامل یک نفر است و ثانیاً همچون اکنت های فیک که در فضای مجازی استفاده می کنند و هر نفر از ارتش سایبری مجاهدین خلق دهها اکانت دارد، در اینجا نیز تعداد زیادی انجمن دست ساز در یک نفر خلاصه می شوند.

برای نمونه اطلاعات مختصری از چند تن از آنان را در زیر مشاهده می کنید. نام این افراد از سال های نخستین دهه 90 شمسی در برنامه ها و تبلیغات مجاهدین خلق وجود دارد اما هر بار با یک عنوان و انجمن جدید آنها را معرفی میکنند.

یکم – ندا امانی

عناوین مختلفی که مجاهدین خلق برای ندا امانی بکار گرفته اند:

– عضو هیئت جوانان ورزشکار حامی مقاومت

– رئیس انجمن جوانان ایرانی در سوئیس

– نماینده انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان

– فرزند یک زندانی سیاسی سابق

– فوتبالیست

– همچنین وی را به عنوان “مربی باشگاه های سوئیس” نیز معرفی کرده اند.

دوم – سروش ابوطالبی

عناوین مختلفی که مجاهدین خلق برای سروش ابوطالبی بکار گرفته اند:

– نماینده انجمن دموکراتیک دانشجویان ایرانی در بلژیک

– نماینده انجمن جوانان و دانشجویان ایرانی در بلژیک

– نماینده انجمن جوانان دموکرات ایرانی در بلژیک

– نماینده انجمن جوانان ایرانی دموکرات در بلژیک

– نماینده انجمن دانشجویان دموکراتیک – بلژیک

– فرزند زندانی سیاسی سابق

سوم – سپیده عرفا

عناوین مختلفی که مجاهدین خلق برای سپیده عرفا بکار گرفته اند:

– عضو هیات انجمنهای جوانان در آمریکا، کانادا، استرالیا و اروپا

– مسئول انجمن فریاد دانشجو در هلند

– نماینده انجمن بین‌المللی برابری زنان

چهارم – زلال حبیبی خائیزی

وی یکی از زنان مسئول سازمان مجاهدین خلق است. سایت سازمان در تاریخ اول شهریور 1395 در مطلبی با عنوان «فراخوان به محاکمه سران جمهوری اسلامی» زلال حبیبی خائیزی را به عنوان عضو شورای مرکزی مجاهدین خلق معرفی کرده است. وی در آلبانی نیز بوده و هنگام حضور مایک پنس در مقر مجاهدین خلق در آلبانی، زلال حبیبی از جمله نفراتی بود که به وی خوش آمد گفت و این موضوع در سایت مجاهدین خلق نیز منعکس شد. وی بعدا به فرانسه منتقل گردید. در برنامه هفته گذشته مجاهدین خلق در اوور سورواز نیز وی مجری برنامه بود.

پنجم – سحر ثنایی

فعالیت وی بیشتر در کشور آلمان است. او در ملاقات ها با مقامات آلمانی حضور یافته و به عنوان یک جوان ایرانی به تعریف و تبلیغ برای مجاهدین خلق می پردازد. وی همچنین بارها به عنوان عضو انجمن های حقوق بشری، از سوی مجاهدین خلق در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخنرانی کرد.

عناوین مختلفی که مجاهدین خلق برای سحر ثنایی بکار گرفته اند:

– عضو انجمن جوانان ایرانی هوادار مقاومت

– نماینده انجمن بین‌المللی حقوق ‌بشر زنان

– نماینده انجمن بین‌المللی برای برابری زنان

– عضو انجمن جوانان و دانشجویان ایران فردا – جنوب آلمان

– نماینده جوانان ایرانی

– فعال حقوق بشر

ایرج صالحی