نامه میعاده هیوری به محمد هیوری اسیر در کمپ مانز مجاهدین

بسم الله الرحمن الرحیم خدمت برادر عزیز و مهربانم محمد هیوری (سالکی) برادر عزیزم مدت 34 سال است دوری و بی خبری تو ما را پیر کرده است، نگرانی و دلتنگی برای تو برادر عزیزم بسیار بسیار بر من و خانواده ام محنت گذاشته است. عزیز دلم در طول این سالها چرا هیچ تماسی با […]

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت برادر عزیز و مهربانم محمد هیوری (سالکی)

برادر عزیزم مدت 34 سال است دوری و بی خبری تو ما را پیر کرده است، نگرانی و دلتنگی برای تو برادر عزیزم بسیار بسیار بر من و خانواده ام محنت گذاشته است.

عزیز دلم در طول این سالها چرا هیچ تماسی با ما نداشتی حتی پیامی که دل ما را شاد کند و به روح بی قرار ما آرامشی ببخشد ندادی.

ای عزیزتر از جانم غم دوری تو ما را از پا درآورده است. دعا و گریه های شبانه ما بی اثر مانده است.

عزیز دلم محمد جان واقعاً دلتنگتیم، هیچ ملالی نیست جز رنج دوری تو، خواهرانت و برادرانت چشم انتظار خبر سلامتی تو هستند.

برادرجان تا کی باید در چهار دیواری محصور کمپ مجاهدین بسر ببرید و ما برای خبر سلامتی تو لحظه شماری کنیم.

با احترام فراوان میعاده هیوری ( سالکی) – ایلام